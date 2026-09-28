Xã Thạnh Bình trao giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng cho 42 học sinh, sinh viên xuất sắc

Xã Thạnh Bình trao giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng cho cá nhân đạt học vị Tiến sĩ. Ảnh: D.LỆ

Đây là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026) của xã Thạnh Bình.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện của học sinh, sinh viên trên địa bàn xã. Đồng thời là hoạt động để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Bình bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng; tiếp tục lan tỏa những giá trị cao đẹp về tinh thần hiếu học, ý chí tự cường, khí tiết, lòng yêu nước, trọng dân và trách nhiệm với quê hương, đất nước mà cụ Huỳnh để lại.

Trao giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng cho học sinh, sinh viên đạt thành tích tiêu biểu. Ảnh: D.LỆ

Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng được hình thành tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trước đây từ năm 2004, với mong muốn gìn giữ truyền thống hiếu học, phát hiện và nâng đỡ tài năng, khơi dậy khát vọng vươn lên trong các thế hệ học sinh, sinh viên.

Trải qua hơn 20 năm, giải thưởng đã biểu dương, khích lệ hơn 1.500 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc, trở thành một biểu tượng đẹp của công tác khuyến học, khuyến tài và là niềm vinh dự của nhiều thế hệ con em quê hương.

Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng xã Thạnh Bình được thực hiện bằng nguồn lực xã hội hóa. Ảnh: D.LỆ

Xã Thạnh Bình tiếp tục kế thừa giải thưởng bằng nguồn lực xã hội hóa, thành động lực khuyến học, khuyến tài cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.