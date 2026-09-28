PNJ nằm sàn sau công bố dự kiến lỗ gần 6.300 tỷ đồng, cổ phiếu rơi về vùng giá thấp nhất 6 năm

Sáng đầu tuần 28/9, cổ phiếu PNJ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận lập tức giảm sàn về mức giá 30.700 đồng/cp ngay từ khi mở phiên. Điều này đồng nghĩa lực xả bán dồn dập và chỉ ít phút ngắn ngủi đã khớp lệnh hoàn toàn.

Tổng cộng ghi nhận gần 1,5 triệu đơn vị đã được sang tay tại thời điểm 10h00, trong khi có tới 25,8 triệu cổ phiếu đang được đặt lệnh nằm chờ bán.

Mức giá 30.700 đồng/cp cũng là thị giá thấp nhất trong 6 năm, thấp hơn cả giai đoạn hồi 20 – 24/7 khi PNJ công bố chính sách mới thu đổi kim cương.

Cổ phiếu PNJ rơi về vùng thấp nhất 6 năm. Nguồn: TradingView.

Việc cổ phiếu PNJ trắng bên mua không quá bất ngờ khi cuối tuần vừa rồi, PNJ công bố về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Theo đó, doanh thu năm 2026 của PNJ dự kiến 39.057 tỷ đồng, giảm 20% so với kế hoạch ban đầu (48.660 tỷ).

Với giả định được đưa ra là khách hàng có thể bán lại hoặc đổi 80% lượng hàng đã bán, công ty cũng dự kiến ghi nhận trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng cho tổn thất có thể phát sinh.

Sau khi tính khoản dự phòng này, PNJ dự báo có thể lỗ trước thuế 6.059 tỷ đồng và lỗ sau thuế kỷ lục tới 6.271 tỷ đồng. Con số này đảo chiều mạnh mẽ so với mức mục tiêu lãi sau thuế ban đầu đã được ĐHĐCĐ thông qua là 3.409 tỷ.

Nếu loại trừ khoản dự phòng trên, PNJ ước lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt khoảng 800 tỷ đồng, vẫn sụt giảm đáng kể so với kế hoạch đã được thông qua.

Song song với việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp dự kiến huy động tối đa 8.000 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức để tăng cường nguồn lực tài chính. Phương án cụ thể sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường xem xét.

Đây là lần hiếm hoi PNJ công bố kế hoạch huy động vốn, bởi các năm trước, công ty đa số chỉ cần vay ngân hàng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho việc bán hàng trong kỳ.

Một trong các cách huy động vốn được PNJ gần đây là vào ngày 4/9, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương thực hiện giao dịch vay vốn từ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung nhằm bổ sung vốn lưu động và tăng cường nguồn lực tài chính cho công ty. Tổng hạn mức vay tối đa không quá 5% tổng giá trị tài sản, tức không quá 1.079 tỷ đồng.

Chỉ ít ngày sau khi chủ trương vay vốn được thông qua, hai con gái bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Thảo và bà Trần Phương Ngọc Hà đã đăng ký bán lần lượt 7 triệu cổ phiếu và 18 triệu cổ phiếu từ ngày 10/9 đến 10/10. Kết quả cả hai đã bán thành công 25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu qua đó cũng giảm xuống tổng cộng 4,88%.

Mới đây, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cũng đã đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu PNJ với mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh, thoả thuận trong khoảng thời gian từ ngày 1/10 đến 30/10. Nếu giao dịch thành công, em trai Chủ tịch PNJ sẽ giảm sở hữu từ 2,7% xuống còn 0,94% vốn.

Theo công bố mới đây, khoảng 700 tỷ đồng từ khoản vay gia đình Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung đã được giải ngân cho PNJ nhằm bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm.