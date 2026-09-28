Xã Cần Yên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Cần Yên được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Cần Nông, Cần Yên, Lương Thông, với 14 xóm, diện tích tự nhiên 144,64 km², quy mô dân số 10.375 người. Địa bàn hành chính mở rộng, quy mô dân số tăng, kéo theo yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính ngày càng lớn và đa dạng. Trong bối cảnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến là yêu cầu cần thiết, góp phần bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thuận lợi cho người dân.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Yên Nguyễn Văn Dũng cho biết: Cải cách hành chính không chỉ là nhiệm vụ theo yêu cầu chung mà còn là yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Xã luôn xác định rõ quan điểm "lấy người dân làm trung tâm phục vụ", từ đó tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nâng cao chất lượng giải quyết công việc, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Cùng với đó, xã chú trọng đổi mới và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính. Các chủ trương, chính sách, quy định mới liên quan đến thủ tục hành chính được thông tin thường xuyên qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội, giúp người dân kịp thời cập nhật, nắm rõ những nội dung cần thiết trong quá trình thực hiện thủ tục.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, xã tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành thói quen thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Các hội nghị đối thoại giữa chính quyền và nhân dân được duy trì định kỳ, tạo điều kiện để người dân trực tiếp phản ánh khó khăn, vướng mắc, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền. Trên cơ sở những phản ánh từ thực tiễn, địa phương kịp thời rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện quy trình làm việc, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Những nỗ lực trong cải cách hành chính đã mang lại những chuyển biến rõ nét trong thực tiễn. Từ đầu năm đến nay Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 412 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 88,1%; 406 hồ sơ được giải quyết, trong đó 99,75% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đạt 72,1%, thanh toán trực tuyến đạt 75,97%; tổng số phí, lệ phí thu được trên 5 triệu đồng.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cần Yên.

Chị Hoàng Thị Dinh, xóm Trà Phìn, cho biết: So với trước đây, việc giải quyết thủ tục hành chính tại xã thuận tiện hơn. Cán bộ hướng dẫn tận tình, hồ sơ được xử lý nhanh gọn, không phải đi lại nhiều lần như trước.

Cùng chung cảm nhận, anh Đặng Văn Ton, xóm Phục Quốc 2 chia sẻ, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến giúp tiết kiệm đáng kể thời gian. Nhiều thủ tục có thể thực hiện ngay tại nhà, chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là hoàn tất.

Sự thuận tiện và hài lòng của người dân là một trong những tiêu chí quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, quá trình vận hành mô hình mới đặt ra không ít yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng số và nguồn nhân lực. Tại một số địa bàn, điều kiện phục vụ người dân hạn chế, trụ sở làm việc chưa tập trung, trong khi khối lượng công việc ở cấp xã tăng, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng cao. Thực tế đó đòi hỏi các địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực đội ngũ và đổi mới phương thức phục vụ, bảo đảm bộ máy chính quyền mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Bên cạnh việc cải tiến quy trình và ứng dụng công nghệ, xã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ tận tụy. Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc, gắn với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ hằng năm. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Việc trao đổi văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và giảm thiểu thủ tục giấy tờ.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, công tác cải cách hành chính tại xã Cần Yên đang từng bước đạt được những kết quả tích cực. Những đổi mới trong phương thức phục vụ, những tiến bộ trong ứng dụng công nghệ và sự chuyển biến trong thái độ của đội ngũ cán bộ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở.