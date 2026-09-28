Ly cà phê đá làm bùng nổ tranh cãi ở Mỹ

Ly cà phê đá được cho là phản ánh khác biệt thế hệ. Ảnh minh họa: Maksim Goncharenok/Pexels.

Tuần trước, Caitlin Wehniainen, chủ tịch một công ty tuyển dụng tại Florida (Mỹ), đăng video lên nền tảng TikTok chia sẻ một lời khuyên dành cho người tìm việc.

Từ kinh nghiệm đào tạo các ứng viên trẻ, Wehniainen khuyên Gen Z (sinh năm 1997-2012) không nên xuất hiện tại buổi phỏng vấn với một cốc cà phê đá trên tay. Theo bà, hành động này có thể tạo ấn tượng rằng buổi phỏng vấn chỉ là “một điểm dừng trong danh sách việc cần làm trong ngày”.

Ban đầu, Wehniainen không nghĩ nhiều về video. Bà đăng nó xen giữa những cuộc gọi với khách hàng. Hai ngày sau, video lan rộng trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt phản ứng trái chiều. Có người đồng tình, người phản đối, người làm video chế giễu. Một số tiếp tục đưa ra những tình huống khác để tranh luận, thậm chí hỏi rằng: “Có nên mang cà phê đá đến đám tang không?”.

Từ một lời khuyên tuyển dụng, câu chuyện nhanh chóng trở thành cuộc tranh luận về khác biệt thế hệ. Gen Z bị cho là quá xuề xòa, trong khi các thế hệ lớn tuổi bị xem là quá cứng nhắc. Với nhiều người trẻ, đây lại là một yêu cầu khác trong quá trình tìm việc vốn không dễ dàng, theo The New York Times.

“Chỉ là một cốc cà phê, sao phải nghiêm trọng hóa?”

Rebekah Garcia (26 tuổi), sống tại Los Angeles (Mỹ), cho biết sẽ không mang cà phê đá đến phỏng vấn. Tuy nhiên, cô cho rằng cuộc tranh luận đang bị đẩy đi quá xa. Garcia liên hệ câu chuyện với những tranh luận từng xảy ra với thế hệ Millennials.

Caitlin Wehniainen vô tình tạo ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội về việc mang cà phê đá vào phòng tuyển dụng. Ảnh: @caitlinrecruiter/TikTok.

Khi đó, một ông trùm bất động sản từng cho rằng người trẻ không mua nổi nhà vì chi tiêu cho những thứ như bánh mì nướng bơ, thay vì do thị trường nhà ở khó khăn. Theo Garcia, tranh luận về cà phê đá có nguy cơ trở thành một phiên bản mới của câu chuyện đó.

Ở chiều ngược lại, những người đồng tình với Wehniainen cho rằng khi thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh, ứng viên không cần tự tạo thêm bất lợi cho mình.

Brenida Thompson (26 tuổi), sống tại Jacksonville (Florida, Mỹ), cho rằng thế hệ của cô thường có xu hướng phản ứng với các quy tắc và hệ thống. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người trẻ nên biết lựa chọn cuộc chiến.

Daniel Bennett, một nhà sáng tạo nội dung phụ trách mạng xã hội cho các ngôi sao và thương hiệu, nhìn nhận vấn đề ở giữa 2 phía. Anh cho rằng ấn tượng ban đầu vẫn quan trọng. Nhưng nếu một ứng viên mang cà phê đá đến phỏng vấn rồi thể hiện xuất sắc, điều đó không còn đáng kể.

Bennett làm việc trong môi trường sáng tạo và thừa nhận chưa từng chứng kiến tình huống này ngoài đời. Anh thậm chí đăng một video hỏi cha mình, Peter Bennett, người từng làm tuyển dụng hơn 30 năm trong những môi trường nghiêm túc hơn.

Câu trả lời của Peter Bennett rất rõ ràng: “Không”. Theo ông, ứng viên không nên mang đồ uống vào cuộc phỏng vấn rồi vừa nói về kinh nghiệm làm việc vừa nhấp hoặc hút cà phê. Chưa kể, đồ uống có thể đổ lên bàn của nhà tuyển dụng.

Cà phê đá thành biểu tượng của khoảng cách thế hệ

Cuộc tranh luận thậm chí còn lan sang chương trình Today. Hai MC Jenna Bush Hager và Sheinelle Jones cũng đưa ra quan điểm về “Coffeegate”, tên gọi được cộng đồng mạng đặt cho cuộc tranh luận.

Gen Z tham gia vào cuộc tranh luận xoay quanh quan điểm cho rằng ly cà phê đá khiến ứng viên trở nên kém chuyên nghiệp. Ảnh: @41nbc.

Theo Bush Hager, cà phê khiến người trẻ cảm thấy tự tin, tỉnh táo và có năng lượng. Jones cho biết vẫn chọn quan điểm “kiểu cũ”: không mang đồ uống vào phỏng vấn.

Wehniainen không nghĩ lời khuyên ban đầu lại tạo ra tranh luận lớn như vậy. Tuy nhiên, bà cho rằng cuộc tranh luận cũng cho nhà tuyển dụng một góc nhìn thú vị về thế hệ lao động mới.

Theo bà, những người trẻ có thể không còn bị thu hút bởi các quyền lợi truyền thống như chương trình đóng góp tương ứng vào quỹ hưu trí 401(k). Do đó, nhà tuyển dụng cũng cần tìm cách thích nghi theo thời gian.

Trong những ngày tiếp theo, cuộc tranh luận tiếp tục lan sang nhiều hành vi khác. Người dùng đặt câu hỏi liệu cà phê nóng có phù hợp hơn cà phê đá khi đi phỏng vấn hay những hành động nào khác có thể khiến ứng viên bị xem là thiếu chuyên nghiệp, theo Business Insider.

Với Chelsea Acheampong (24 tuổi), sự khó khăn của quá trình tìm việc có thể khiến một bộ phận Gen Z trở nên chán nản với chuyện đi làm. Từ bên ngoài, thái độ này đôi khi bị nhìn nhận như sự thờ ơ với công việc và cuộc sống.

Acheampong ví việc tìm kiếm công việc giống như một con cua mắc kẹt trong thùng. “Không còn việc làm nữa. Dù làm gì, chúng tôi cũng không thể thoát khỏi cái thùng này”, cô nói.