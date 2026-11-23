Để chuẩn bị cho Ngày hội Sắc màu văn hóa Lào Cai và các sinh hoạt văn hóa của địa phương, nhiều ngày nay, em Hoàng Yên Dương, tổ dân phố số 2, phường Nghĩa Lộ háo hức tập luyện 6 điệu xòe cổ.

Nhiều năm theo học dưới sự hướng dẫn của Nghệ nhân Dân gian Hoàng Thị Văn, từ bỡ ngỡ, Dương dần thành thạo từng nhịp chân, vòng tay và cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của nghệ thuật xòe.

Em Hoàng Yên Dương chia sẻ: Càng học, em càng thấy tự hào về văn hóa dân tộc mình. Em muốn tiếp tục học hỏi, tham gia các hoạt động văn hóa để góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống cho thế hệ sau.

Để có những học viên trẻ say mê, tự tin thực hành thuần thục những điệu xòe cổ hôm nay là hành trình 13 năm miệt mài truyền dạy của Nghệ nhân Dân gian Hoàng Thị Văn. “Tôi chủ động mở lớp học này, mời các cháu nhỏ đến học, truyền dạy cho đến khi thành thạo mới thôi!”, Nghệ nhân Hoàng Thị Văn bộc bạch.

Không chỉ nghệ nhân, ở phường Nghĩa Lộ, những người mẹ, người chị cũng âm thầm góp sức giữ nhịp xòe trong cộng đồng. Các cơ sở giáo dục chủ động đưa nghệ thuật xòe vào giảng dạy trong trường học thông qua các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm văn hóa, giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu và trực tiếp thực hành những điệu xòe truyền thống. Nhờ đó, lớp người trẻ ở Nghĩa Lộ được lớn lên cùng nhịp xòe, biết yêu, trân trọng và tự hào di sản văn hóa của quê hương.

Rõ ràng, sức sống văn hóa được nuôi dưỡng từ tâm huyết của người trao truyền và ý thức tiếp nhận của thế hệ kế cận. Tiếp lửa nuôi dưỡng sức sống văn hóa, Lào Cai đã và đang đẩy mạnh truyền dạy văn hóa dân tộc thông qua các lớp học, câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm và giáo dục trong trường học.

Toàn tỉnh có 97 nghệ nhân tham gia thực hành, truyền dạy và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc. Với sự hỗ trợ từ Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026, hàng chục lớp truyền dạy chữ viết, nhạc cụ, dân ca, dân vũ... được tổ chức, góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Em Hờ A Vảng - học viên lớp truyền dạy nghệ thuật biểu diễn Khèn Mông thôn Làng Sang, xã Púng Luông phấn khởi chia sẻ: “Từ nhỏ cháu đã thích tiếng khèn nhưng chưa có cơ hội được học bài bản. Tham gia lớp học này, chúng cháu được học từ chế tác đến nghệ thuật thổi và biểu diễn khèn Mông để gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc mình”.

Dẫu vậy, từ tiếp cận đến duy trì thực hành thường xuyên vẫn còn là khoảng trống. Một số loại hình văn hóa truyền thống gặp khó khăn trong duy trì môi trường thực hành và tìm kiếm thế hệ kế cận; truyền dạy đòi hỏi thời gian, sự kiên trì và niềm say mê. Một số nghề thủ công, tập quán sinh hoạt truyền thống cũng khó duy trì nếu thiếu điều kiện phát triển, gắn với nhu cầu đời sống.

Thực tế đó cho thấy, nếu việc bảo tồn chỉ dừng ở các lớp học, hoạt động trình diễn hay lễ hội mà chưa hình thành ý thức tự giác trong cộng đồng, những giá trị truyền thống sẽ khó có thể được gìn giữ bền vững.

Theo ông Nông Việt Yên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thời gian tới, ngành sẽ tập trung thực hiện đồng thời 3 giải pháp: có chính sách hỗ trợ nghệ nhân phù hợp, có thế hệ kế tiếp và có môi trường để di sản được thực hành thường xuyên.

Bên cạnh đó, truyền dạy cần linh hoạt theo từng loại hình, từ tổ chức lớp học, câu lạc bộ đến truyền dạy tại gia đình, làng nghề, trong lễ hội và sinh hoạt thường ngày. Điều đặc biệt cần phát huy vai trò của nhà trường thông qua giáo dục địa phương, tham quan, trải nghiệm để học sinh hiểu, yêu và tự hào về văn hóa dân tộc mình.

Cùng với hoạt động truyền dạy, Lào Cai chú trọng tạo không gian để người dân trực tiếp thực hành, giới thiệu và lan tỏa các giá trị văn hóa. Đây cũng là hướng tiếp cận được cụ thể hóa trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam năm 2026.

Từ ngày 18 - 24/11, tỉnh Lào Cai tổ chức Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc với điểm nhấn là sự kiện “Sắc màu văn hóa Lào Cai”, được tổ chức ở cấp tỉnh và tại 99 xã, phường, đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng, để người dân, nhất là thế hệ trẻ trực tiếp tham gia thực hành, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Triệu Văn Huấn - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lĩnh chia sẻ: Tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động gắn kết người dân tham gia sinh hoạt cộng đồng như Hội thi “Hạt ngọc bên sông Chảy”, tái hiện nghề đan lát truyền thống, giới thiệu ẩm thực, trình diễn văn nghệ và trò chơi dân gian.

Đây không chỉ là dịp để người dân thực hành, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình mà còn tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc quê hương.

Tôn vinh di sản văn hóa là cần thiết, nhưng để văn hóa trường tồn, điều quan trọng hơn là hình thành ý thức tự giác gìn giữ trong mỗi người dân. Khi nghệ nhân tâm huyết trao truyền, thế hệ trẻ chủ động tiếp nhận và cộng đồng duy trì môi trường thực hành thường xuyên, văn hóa sẽ được nuôi dưỡng, tiếp nối bền vững, trở thành nguồn lực tinh thần gắn kết cộng đồng và bồi đắp bản sắc các dân tộc Lào Cai.