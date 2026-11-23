Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt Ảnh: TR.HUẤN

Nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), phóng viên Văn Hóa có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thư, Chủ tịch danh dự Hội Bảo vệ và phát huy di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ người Việt tỉnh Ninh Bình, về hành trình 10 năm bảo tồn, phát huy giá trị di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Ông Thư cho biết : “Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) vốn là một trong những trung tâm của tín ngưỡng thờ Mẫu, trong đó quần thể di tích Phủ Dầy được xem là trung tâm tiêu biểu. Đây cũng là địa phương đi đầu trong việc xây dựng hồ sơ, đưa Nghi lễ Chầu văn của người Việt và Lễ hội Phủ Dầy vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2012, 2013; đồng thời được giao chủ trì xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO, đại diện cho khoảng 20 tỉnh, thành có di sản.

Sau khi di sản được ghi danh năm 2016, Nam Định là địa phương xây dựng Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản với tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt, năm 2020, Hội Bảo vệ và phát huy di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ người Việt được thành lập, trở thành tổ chức xã hội có tư cách pháp nhân trực tiếp tham gia bảo vệ di sản, hiện quy tụ khoảng 500 hội viên.

Theo tôi, kết quả nổi bật nhất trong 10 năm qua chính là sự chuyển biến về nhận thức và vai trò của cộng đồng. Hội đã tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo, trưng bày, hoạt động thực hành, quy tụ các chủ thể di sản từ Bắc, Trung, Nam để cùng nhận diện đúng bản chất, giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu. Thông qua đó, cộng đồng từng bước điều chỉnh những biểu hiện thực hành chưa phù hợp, hạn chế tình trạng sân khấu hóa, phô trương, thương mại hóa di sản. Đây là công việc rất quan trọng bởi bảo tồn di sản không thể chỉ dựa vào các văn bản quản lý hành chính mà phải bắt đầu từ chính những người đang nắm giữ, thực hành và trao truyền di sản”.

Thực tế hiện nay vẫn còn những biểu hiện thực hành chưa đúng chuẩn mực, thậm chí có tình trạng lạm dụng di sản. Theo ông, đâu là những vấn đề cần được quan tâm chấn chỉnh?

- Có thể thấy một số biểu hiện như vàng mã quá nhiều, chi phí cho một vấn hầu lớn, thời gian thực hành kéo dài, số lượng giá đồng không phù hợp; trang phục, lời hát văn có những biến đổi tùy tiện. Đáng chú ý, có những trường hợp lạm dụng việc phán truyền, phát tiền, phô trương thanh thế, tạo ra sự ganh đua giữa các thanh đồng. Một vấn đề khác là đưa nghi lễ hầu đồng lên sân khấu hoặc tổ chức ở những không gian công cộng không phù hợp.

Cần phân biệt rõ việc khai thác chất liệu văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu để sáng tạo nghệ thuật với việc đưa chính các nghệ nhân thực hành nghi lễ lên sân khấu. Các nghệ sĩ có thể sử dụng chất liệu, âm nhạc, hình tượng và cảm hứng từ di sản để sáng tạo tác phẩm. Nhưng nghi lễ hầu đồng cần được thực hành trong không gian tín ngưỡng phù hợp, bảo đảm tính thiêng và những nguyên tắc truyền thống.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các cuộc giao lưu, liên hoan rồi cấp những danh hiệu, bằng vinh danh không thuộc hệ thống thi đua, khen thưởng cũng cần được nhìn nhận thận trọng, tránh lợi dụng tâm lý và sự kỳ vọng của các chủ thể di sản. Tôi cho rằng, điều quan trọng là phải hiểu đúng UNESCO ghi danh di sản gì. UNESCO không ghi danh một tôn giáo hay tín ngưỡng, mà ghi danh những thực hành và biểu đạt văn hóa của cộng đồng gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu. Trong đó, ông bà đồng chỉ là một chủ thể, bên cạnh cung văn, người hầu dâng, những người đi lễ Mẫu, cộng đồng tham gia lễ hội và nhiều chủ thể khác. Vì vậy, bảo tồn di sản phải nhìn nhận đầy đủ hệ thống thực hành và vai trò của tất cả các chủ thể.

Ông nhiều lần nhấn mạnh vai trò của cộng đồng. Vậy cần làm gì để những thực hành chưa phù hợp được điều chỉnh, đồng thời bảo đảm di sản tiếp tục được trao truyền đúng giá trị?

- Tôi cho rằng cần sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Bộ quy tắc này phải do chính cộng đồng xây dựng, thông qua các hội, câu lạc bộ và những người có uy tín, am hiểu di sản, đặc biệt là các nghệ nhân, đồng thầy có kinh nghiệm. Những vấn đề như trình tự các giá hầu, thời lượng một vấn hầu, việc sử dụng vàng mã, trang phục, hát văn hay các biểu hiện phô trương cần được cộng đồng cùng thảo luận, thống nhất nguyên tắc thực hành. Khi những người trong cộng đồng đã đồng thuận và tự giác thực hiện thì việc điều chỉnh mới thực sự có hiệu quả.

Không thể dùng mệnh lệnh hành chính để can thiệp một cách máy móc vào hoạt động tín ngưỡng. Nhà nước có vai trò định hướng, tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ và giám sát; còn cộng đồng phải là lực lượng trực tiếp bảo vệ, điều chỉnh và trao truyền di sản. Đây cũng chính là tinh thần của Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

lTừ thực tiễn bảo tồn di sản trong 10 năm qua, theo ông, cần có thêm những cơ chế, chính sách và hình thức động viên, tôn vinh như thế nào để các nghệ nhân, chủ thể di sản tiếp tục gắn bó, nuôi dưỡng tình yêu và trách nhiệm gìn giữ, trao truyền di sản cho thế hệ sau?

- Mười năm là một chặng đường đáng nhớ, nhưng bảo tồn di sản là công việc lâu dài, không có điểm kết thúc. Vì vậy, việc ghi nhận, tôn vinh các nghệ nhân cần được thực hiện thường xuyên, thực chất, không chỉ dừng lại ở những tấm bằng khen hay danh hiệu mà quan trọng hơn là sự quan tâm, trân trọng, tạo điều kiện để họ tiếp tục thực hành, truyền dạy và phát huy vốn hiểu biết của mình.

Xin cảm ơn ông!