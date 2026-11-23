Vô vàn những bó tăm hương đỏ truyền thống xòe rộng như những bông hoa nở rộ dưới ánh nắng.

Kkông chỉ giữ trọn sắc đỏ thắm truyền thống, người dân Quảng Phú Cầu ngày nay còn nhuộm thêm sắc xanh, vàng, tím, trắng, đưa làng nghề trở thành điểm đến văn hóa đầy sống động trên bản đồ du lịch.

Từ những thanh tre mộc mạc, chân hương được nhuộm màu rồi xếp thành từng lớp đồng tâm, tạo nên mảng sắc màu nổi bật giữa sân làng nghề.

Góc trưng bày tăm hương cùng với chiếc xe đạp chở hoa tạo điểm nhấn ấn tượng cho du khách chụp ảnh check-in.

Giữa không gian với những vật dụng mộc mạc, sắc đỏ của tăm hương truyền thống hiện lên đầy nổi bật, tạo nên khung cảnh đặc trưng của một làng nghề lâu đời.

Người thợ Quảng Phú Cầu đã khéo léo kết những chiếc tăm hương mộc mạc thành những chùm xoắn ốc, nâng tầm sản phẩm truyền thống thành tác phẩm nghệ thuật du lịch.

Các sản phẩm hương được bày bán ngay trong làng nghề, phục vụ nhu cầu thờ cúng và tham quan của khách du lịch.

Bức tranh được vẽ trên tường của một ngôi nhà đã tái hiện hoạt động sắp xếp hương của người dân nơi đây và nét đẹp làng nghề truyền thống.

Người dân vận chuyển những bó hương đã phơi nắng bạc màu ở ngoài sân vào bên trong, chuẩn bị cho công đoạn nhuộm lại nhằm giữ màu sắc rực rỡ đặc trưng.

Sau nhiều giờ trưng bày ngoài nắng, màu nhuộm trên các bó hương có thể bị phai nhạt, nên người dân đưa hương trở lại vào sân bên trong để nhuộm bổ sung, giúp những bó hương luôn giữ được sắc đỏ rực rỡ phục vụ khách tham quan.

Khi vừa ra khỏi thùng thuốc nhuộm, màu xanh lá cây còn sẫm và đậm đến mức dễ bị nhầm thành màu đen nếu nhìn từ xa.

Người thợ buộc chặt lại từng bó hương trước khi xếp chúng ngay ngắn trên các vị trí đã được vạch sẵn trên sân.

Hình ảnh hai nữ du khách mặc áo dài trắng tạo dáng chụp ảnh giữa không gian ngập tràn sắc đỏ của những bó hương xếp tầng tạo nên một nét đẹp truyền thống.

Ngồi giữa tâm điểm của những vòng tròn tăm hương xếp lớp hoàn hảo, hình ảnh người phụ nữ trong tà áo dài và chiếc nón lá truyền thống tạo nên một khung cảnh đậm chất Việt Nam.

Những cụm hương được xếp thành những bậc thang với từng mảng màu đan xen, tạo nên không gian độc đáo để du khách tự do chụp ảnh kỷ niệm.