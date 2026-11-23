Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, góp phần tôn vinh trang phục truyền thống và vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam.

Giữa không gian rực rỡ sắc hoa, những tà áo dài nhiều màu sắc mang đến hình ảnh tươi vui, duyên dáng. Trên nền nhạc liên khúc “Hãy đến với con người Việt Nam tôi” và “Xinh tươi Việt Nam”, các động tác dân vũ được chị em thể hiện nhịp nhàng, khỏe khoắn. Sự mềm mại của tà áo hòa cùng chuyển động đồng đều của đội hình tạo nên điểm nhấn sinh động, thể hiện nét đẹp tự tin, năng động của người phụ nữ trong cuộc sống hôm nay.

Sau màn đồng diễn, các đoàn diễu hành từ Vườn hoa Đà Lạt ra đường Trần Quốc Toản, hướng về khu vực Đồi Cù cạnh hồ Xuân Hương. Chương trình góp phần đưa trang phục áo dài đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đà Lạt - Lâm Đồng thân thiện, mến khách. Từ niềm vui ngày hội, tình yêu áo dài tiếp tục được vun đắp trong đời sống thường ngày.

Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh về chương trình.

Sự kiện thu hút 1.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ đến từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và các địa phương trong tỉnh tham gia.