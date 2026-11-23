Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai mạc Trưng bày chuyên đề: "Mùa Đông lịch sử - 1946 - Toàn quốc kháng chiến: Ký ức và Tri ân".

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026), chuyên đề "Mùa đông lịch sử 1946 - Toàn quốc kháng chiến: Ký ức và Tri ân" giới thiệu hơn 150 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, tái hiện bối cảnh lịch sử, quyết định phát động kháng chiến và cuộc chiến đấu kiên cường của quân, dân Việt Nam trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến.

Trưng bày đồng thời khắc họa những ký ức lịch sử và hoạt động tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, tiêu biểu là Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nguyễn Văn Đoàn phát biểu khai mạc trưng bày.

Chuyên đề gồm 3 phần. Phần một chủ đề "Khát vọng hoà bình" giới thiệu những nỗ lực đấu tranh chính trị, ngoại giao của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhằm bảo vệ nền độc lập và tìm kiếm giải pháp hòa bình sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, đồng thời làm rõ bối cảnh lịch sử dẫn đến sự bùng nổ của cuộc Toàn quốc kháng chiến.

Từ việc ký kết Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946 qua các cuộc đàm phán tại Đà Lạt, Fontainebleau đến Tạm ước ngày 14/9/1946, Chính phủ Việt Nam luôn thể hiện thiện chí hòa bình, đồng thời tranh thủ thời gian củng cố chính quyền và chuẩn bị lực lượng.

Tuy nhiên, thực dân Pháp liên tiếp vi phạm các thỏa thuận, đẩy mạnh hoạt động quân sự, mở rộng đánh chiếm tại nhiều địa phương. Tại Hà Nội, những hành động gây hấn của quân Pháp, đặc biệt là vụ thảm sát dân thường tại phố Hàng Bún ngày 17/12/1946 và các tối hậu thư ngày 18, 19/12/1946, khiến tình hình ngày càng căng thẳng. Những nỗ lực giữ gìn hòa bình không đạt kết quả, đặt dân tộc Việt Nam trước lựa chọn lịch sử: đứng lên bảo vệ độc lập, tự do.

Phần 2 chủ đề "Niềm tin và sức mạnh" giới thiệu sự kiện Toàn quốc kháng chiến qua Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/12/1946 và cuộc chiến đấu suốt 60 ngày đêm khói lửa của quân và dân Hà Nội (từ ngày 19/12/1946 đến ngày 17/2/1947), với tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".

Trưng bày làm nổi bật cuộc chiến đấu kiên cường bảo vệ Hà Nội của các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô nhằm tiêu hao sinh lực và giam chân quân Pháp trong thành phố, tạo điều kiện để các cơ quan Trung ương Đảng và Chính phủ rút lên căn cứ địa Việt Bắc an toàn, tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến; Đồng thời, giới thiệu sự phối hợp chiến đấu của quân và dân các địa phương trên cả nước; tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm kháng chiến và sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Không gian trưng bày cả thành phố trở thành trận địa.

Trưng bày mở cửa từ ngày 23/11/2026 đến ngày 23/12/2026, tại Bảo tảng lịch sử Quốc Gia, 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phần 3 chủ đề Ký ức và Tri ân nhấn mạnh ký ức về những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, đặc biệt là 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô Hà Nội, vẫn được lưu giữ qua lời kể của các nhân chứng, những kỷ vật và tư liệu lịch sử suốt 80 năm qua.

Trưng bày giới thiệu những ký ức về cuộc chiến đấu bảo vệ Thủ đô trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến và hoạt động tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tinh thần Toàn quốc kháng chiến tiếp tục được nhắc nhớ và lan tỏa qua các hoạt động tri ân, kỷ niệm, tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, tranh tuyên truyền và những câu chuyện lịch sử. Đặc biệt, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là những hoạt động thiết thực, tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đặc biệt trong không gian trưng bày có một "Góc tri ân" nới để khách tham quan tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, thông qua các hoạt động tương tác, trải nghiệm: gấp hạc giấy và viết lời tri ân.

Trưng bày góp phần làm sáng rõ tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của sự kiện Toàn quốc kháng chiến. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ, bảo vệ hòa bình.

Thông qua hệ thống tài liệu, hình ảnh, hiện vật và các không gian trải nghiệm, trưng bày không chỉ góp phần làm sáng rõ tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của sự kiện Toàn quốc kháng chiến mà còn khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ, bảo vệ hòa bình trong các thế hệ hôm nay.