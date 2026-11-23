Văn hóa gắn với đời sống, nghĩa tình

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong đời sống tinh thần của cả nước: lần đầu tiên “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24/11) được tổ chức trên phạm vi toàn quốc theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 1111/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sự kiện càng thêm phần thiêng liêng khi gắn liền với dấu mốc tròn 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại lời căn dặn: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo”.

Cụ thể hóa tinh thần ấy, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết (từ ngày 18 đến 24/11/2026). Đây là sự giao thoa đầy ý nghĩa của nhiều ngày kỷ niệm lớn: 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam” (23/11).

Đoàn viên thanh niên tìm hiểu sách về Bác Hồ tại Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo”.

Là vùng đất hội tụ và lan tỏa, nơi đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người dân từ mọi miền Tổ quốc cùng bạn bè quốc tế chung sống và sáng tạo, TP Hồ Chí Minh từ lâu đã định hình một bản sắc riêng: văn minh, hiện đại nhưng luôn vẹn nguyên nghĩa tình.

Phát biểu tại lễ khai mạc "Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, hình ảnh sinh động của thành phố hôm nay là sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại nhưng không xa rời cội nguồn, sáng tạo nhưng luôn gắn kết, phát triển năng động nhưng vẫn đong đầy sự sẻ chia.

Văn hóa không chỉ được gìn giữ trong các di tích, bảo tàng hay trên những sân khấu nghệ thuật, mà phải hiện diện trong đời sống hằng ngày, trong sự gắn bó giữa con người với con người, trong tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và khát vọng cùng xây dựng một cộng đồng ngày càng tốt đẹp.

Các đại biểu tham quan Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo”.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, 80 năm trước, lời dạy “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” đã thắp sáng con đường cách mạng Việt Nam. Hôm nay, trong kỷ nguyên mới của dân tộc, văn hóa tiếp tục là ngọn đuốc soi đường, là nguồn lực nội sinh và động lực cho sự phát triển; còn đại đoàn kết chính là cội nguồn sức mạnh để thành phố mang tên Bác không ngừng đổi mới, vươn lên và kiến tạo tương lai.

Chương trình nghệ thuật chuyển thể tác phẩm văn học “Những lá thư thời chiến Việt Nam” tại Di tích lịch sử Trại giam Phú Hải - Côn Đảo.

Từ ngày 22 đến 24/11, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành tâm điểm của chuỗi lễ hội, nơi hai dòng chảy văn hóa sáng tạo, hiện đại và văn hóa cộng đồng, nghĩa tình cùng hội tụ trên tuyến phố biểu tượng.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành tâm điểm của chuỗi lễ hội.

Ngay từ tối 22/11, trong không khí trang trọng và ấm áp với Lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh của đại diện 54 dân tộc Việt Nam, các văn nghệ sĩ, nghệ nhân và đoàn viên thanh niên. Tiếp nối màn giao lưu gần gũi là lễ khai mạc “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” cấp thành phố cùng vũ hội đường phố rộn ràng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Rất đông người dân và du khách xem và cổ vũ chương trình nghệ thuật.

Từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm hằng ngày, chuỗi không gian trưng bày được dàn dựng theo hình tượng chiếc nón lá truyền thống mở ra một bức tranh sống động về tiềm năng của các ngành công nghiệp văn hóa thành phố. Tại đây, người dân và du khách không chỉ đứng ngoài quan sát mà thực sự trở thành chủ thể trải nghiệm: Từ thưởng thức điện ảnh qua “Tuần phim Bối cảnh TP Hồ Chí Minh”, tìm hiểu “Dấu ấn sân khấu TP Hồ Chí Minh”, trải nghiệm công nghệ đến tham dự Triển lãm và Diễn đàn cấp phép bản quyền Văn hóa Việt Nam 2026.

Chương trình biểu diễn Đờn ca tài tử và Cải lương tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Người dân và du khách còn tự tay làm các sản phẩm làng nghề dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, thưởng thức ẩm thực vùng miền, tham gia trò chơi dân gian và tôn vinh tà áo dài Việt Nam tại sân khấu kết nối cộng đồng.

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ tại sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Vào mỗi tối (từ 18h - 21h45), sân khấu Quảng trường sắc màu Việt Nam ở phố đi bộ Nguyễn Huệ lần lượt giới thiệu Hát bội, Cải lương (22/11), nghệ thuật các dân tộc và Đờn ca tài tử (23/11), giao lưu văn hóa quốc tế (24/11). Song song đó là những màn trình diễn công nghệ mãn nhãn như drone, mapping nước và đặc biệt là chương trình nghệ thuật 3D Mapping rực rỡ ngay phía trước trụ sở UBND thành phố.

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ tại sân khấu ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Lan toả Ngày hội văn hóa đến toàn dân và du khách

Điểm cốt lõi làm nên sức sống của “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” năm 2026 chính là phương châm lấy người dân làm chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng, lấy địa bàn cơ sở làm hạt nhân lan tỏa.

Đại diện các dân tộc tham gia “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” năm 2026.

Không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm, từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12, các thiết chế văn hóa tại 168 phường, xã, đặc khu đồng loạt tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trưng bày giáo dục di sản và các hoạt động thể thao quần chúng sôi nổi như đồng diễn, võ thuật cổ truyền, Lân - Sư - Rồng, đua thuyền rồng, thả diều nghệ thuật.

Các thiếu nữ vui tươi tham gia chương trình tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Nhằm đưa di sản đến gần hơn với công chúng, trong những ngày cao điểm, toàn bộ các bảo tàng, di tích lịch sử và nhà hát do Nhà nước quản lý trên địa bàn đều thực hiện miễn hoặc giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách. Nhiều doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú cũng tích cực hưởng ứng bằng các gói ưu đãi kích cầu gắn với trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Chương trình nghệ thuật các dân tộc.

Bên cạnh đó, bản đồ văn hóa thành phố còn mở rộng với nhiều điểm hẹn đặc sắc khác như: Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP Hồ Chí Minh tại Công viên Lê Văn Tám và đường Đồng Khởi; Triển lãm mỹ thuật “TP Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai” tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố và Công viên Lam Sơn; hay Triển lãm tranh cổ động mở rộng đến phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu.

Các đại biểu tham quan Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo”.

Ở vùng biển đảo xa xôi, Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” tại Đặc khu Côn Đảo đã mang tri thức và văn hóa đọc đến với quân dân địa phương. Trong khi đó, sáng 23/11, nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2026), lễ dâng hương trang nghiêm tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm) và buổi họp mặt truyền thống tại UBND xã Hóc Môn đã nhắc nhớ thế hệ hôm nay về truyền thống đấu tranh kiên cường của cha ông.

TP Hồ Chí Minh là vùng đất hội tụ và lan tỏa, nơi đồng bào các dân tộc, đồng bào các tôn giáo, người dân từ mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế cùng chung sống, lao động, sáng tạo và gắn bó.

Khép lại chuỗi sự kiện giàu cảm xúc, vào lúc 19 giờ 30 tối 24/11, Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam” sẽ được kết nối ba điểm cầu: phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), đi kèm màn bắn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời đêm.

Du khách quốc tế xem chương trình nghệ thuật tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ánh pháo hoa rực sáng trong đêm 24/11 không chỉ khép lại một tuần lễ hội tưng bừng, mà còn mở ra một chặng đường mới - nơi văn hóa và tinh thần đại đoàn kết tiếp tục là mạch nguồn nuôi dưỡng sức mạnh nội sinh, đưa TP Hồ Chí Minh vững bước phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Người dân ở Đặc khu Côn Đảo phấn khởi tham gia “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết”.

Chương trình trồng cây xanh hưởng ứng “Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết” năm 2026 tại Đặc khu Côn Đảo.