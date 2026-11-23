Đây là nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội thảo Phát triển văn hóa, du lịch bền vững do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức ngày 23/11.

Ông Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Tại hội thảo, ông Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho rằng, mỗi di tích, lễ hội, làng nghề, món ăn truyền thống, câu chuyện lịch sử, phong tục tập quán hay sinh hoạt cộng đồng đều chứa đựng những giá trị riêng. Nếu được nghiên cứu, bảo tồn và phát huy đúng hướng, những giá trị này có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo sự khác biệt và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Theo ông Võ Phạm Tân, phát triển du lịch bền vững không chỉ là gia tăng lượng khách, doanh thu hay mở rộng quy mô dịch vụ mà còn phải bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn giá trị văn hóa, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống người dân và giữ gìn bản sắc cộng đồng. Trong đó, người dân phải thực sự là chủ thể của văn hóa, trực tiếp gìn giữ, thực hành, sáng tạo và trao truyền các giá trị văn hóa; đồng thời được tham gia và hưởng lợi thiết thực từ hoạt động du lịch.

Các doanh nghiệp du lịch cần phát huy vai trò kết nối thị trường, đầu tư và sáng tạo sản phẩm; nghệ nhân, nhà nghiên cứu và cơ quan quản lý cùng đồng hành trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Sự gắn kết và chia sẻ trách nhiệm giữa các chủ thể là điều kiện quan trọng để văn hóa trở thành nền tảng cho du lịch phát triển lâu dài.

Quang cảnh hội thảo Phát triển văn hoá, du lịch bền vững. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Phân tích tiềm năng di sản của địa phương, Tiến sĩ Nguyễn Phúc Nghiệp, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp cho biết, hệ thống di sản lịch sử - văn hóa của tỉnh phản ánh nhiều giai đoạn lịch sử, gồm di tích khảo cổ và di sản văn hóa cổ đại; di tích lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm; di sản kiến trúc, tín ngưỡng và văn hóa dân gian.

Hiện Đồng Tháp có 295 di tích được xếp hạng, gồm 5 di tích quốc gia đặc biệt, 33 di tích quốc gia và 257 di tích cấp tỉnh, cùng hệ thống di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh cấp quốc gia. Đây là nguồn tài nguyên có giá trị, tạo nền tảng để địa phương phát triển du lịch lịch sử, văn hóa, khảo cổ học, sinh thái và du lịch cộng đồng.

Tuy nhiên, việc nghiên cứu, sưu tầm và hệ thống hóa tư liệu về di tích chưa thật sự đồng bộ; hoạt động tham quan, phát huy giá trị di tích gắn với du lịch ở một số nơi còn thiếu chiều sâu. Sự tham gia của đội ngũ trí thức khoa học lịch sử trong hoạch định và triển khai các chương trình phát triển du lịch cũng chưa thường xuyên.

Để khắc phục những hạn chế này, Tiến sĩ Nguyễn Phúc Nghiệp đề xuất xây dựng đội ngũ trí thức làm lực lượng nòng cốt trong nghiên cứu, tư vấn, phản biện và định hướng khoa học đối với công tác bảo tồn, phát huy di sản; xây dựng chương trình tổng thể nghiên cứu, kiểm kê, hệ thống hóa di sản lịch sử - văn hóa toàn tỉnh. Đồng thời, phát triển các sản phẩm du lịch lịch sử - văn hóa có chiều sâu, mang bản sắc riêng của Đồng Tháp.

TS. Nguyễn Thuận Quý, Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội Trường Đại học Đồng Tháp, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Ở góc độ bảo tồn nghề truyền thống, Tiến sĩ Nguyễn Thuận Quý, Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp cho rằng, bảo tồn nghề truyền thống khó khăn hơn bảo tồn làng nghề. Bởi làng nghề với tư cách một cụm dân cư làm kinh tế nông thôn có thể thay đổi mặt hàng theo nhu cầu thị trường hoặc cơ giới hóa dây chuyền để tối ưu lợi nhuận. Trong khi đó, bảo tồn nghề truyền thống đòi hỏi phải giữ được “hồn nghề”, gồm tri thức dân gian, kỹ thuật thủ công tinh xảo và con người trực tiếp thực hành nghề.

Vì vậy, Đồng Tháp cần định vị lại nghề truyền thống như một “di sản sống” để tháo gỡ những điểm nghẽn hiện nay về những nghề truyền thống nằm ngoài làng nghề, một nét văn hóa bản địa của người dân địa phương Đồng Tháp. Đồng thời chuyển hóa hình thức thể hiện bên ngoài của một nghề như mẫu mã, công năng sử dụng, hình thức sản phẩm sang việc giữ phần giá trị cốt lõi của nghề là kỹ thuật thủ công tinh xảo, hoa văn truyền thống, tri thức chọn lọc, xử lý nguyên liệu, ký ức cộng đồng và câu chuyện lịch sử của nghề. Đây là cách giữ “nghề sống” thông qua việc bảo tồn tri thức và công đoạn thủ công cốt lõi.

Từ các ý kiến tại hội thảo, các đại biểu tập trung đề xuất giải pháp cho ba vấn đề lớn. Trong đó, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển thông qua tư duy “thương mại hóa có kiểm soát để nuôi dưỡng bảo tồn”; chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức cạnh tranh bằng nghệ thuật kể chuyện văn hóa và liên kết chuỗi giá trị; tạo đột phá về cơ chế, thương hiệu và chuyển đổi số thông qua mô hình kiến tạo thể chế mở, đồng sáng tạo thương hiệu.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn bảo tồn di sản với lợi ích của cộng đồng, lấy bản sắc văn hóa làm nền tảng xây dựng sản phẩm du lịch, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa và tạo động lực cho du lịch Đồng Tháp phát triển bền vững.