Trường Mầm non Tô Hiến Thành (xã Toàn Lưu) tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho trẻ.

Đưa văn hóa truyền thống đến gần trẻ thơ

Tại Trường Mầm non Tô Hiến Thành (xã Toàn Lưu), chương trình giáo dục trải nghiệm với chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt – Tri ân người gieo mầm” thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh tham gia. Các hoạt động được tổ chức thành nhiều không gian trải nghiệm, giúp trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống thông qua quan sát, thực hành và giao lưu.

Mở đầu chương trình là màn trình diễn “Catwalk nhí - Sắc màu trang phục truyền thống”. Trong tà áo dài và những bộ trang phục đặc trưng của các dân tộc, vùng miền, các bé tự tin sải bước, giới thiệu vẻ đẹp đa dạng của trang phục Việt Nam. Qua đó, trẻ bước đầu nhận biết sự phong phú trong trang phục truyền thống, làm quen với những nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền trên cả nước.

Cô trò Trường Mầm non Tô Hiến Thành (xã Toàn Lưu) biểu diễn thời trang các trang phục dân tộc Việt Nam.

Tiếp nối là chuỗi hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Cô giáo trong trái tim em”, được tổ chức tại các không gian khối lớp. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên và đồng hành của phụ huynh, trẻ được tham gia cắm hoa nghệ thuật, trang trí nón lá, nặn tò he dân gian và sáng tạo các sản phẩm STEAM dành tặng cô giáo.

Mỗi hoạt động đều tạo cơ hội để trẻ phát huy sự khéo léo, trí tưởng tượng, đồng thời thể hiện tình cảm với những người hằng ngày chăm sóc, dạy dỗ mình.

Không gian ngày hội thêm phong phú với các hoạt động khám phá âm thanh cồng chiêng, thưởng thức tiệc trà, hòa mình vào điệu nhảy sạp Tây Bắc và tự tay nắm những nắm xôi ngũ sắc.

Từ âm nhạc, nghệ thuật dân gian đến ẩm thực truyền thống, những nét văn hóa vùng miền được giới thiệu bằng hình thức trực quan, sinh động, phù hợp với khả năng tiếp nhận của trẻ mầm non.

Trẻ được khám phá và làm quen với nhạc cụ truyền thống của các dân tộc.

Khép lại chương trình là hoạt động giao lưu văn hóa bên ngọn lửa hội Tây Nguyên tại sân trường. Trong âm vang tiếng cồng chiêng và tiếng trống hội, đại biểu, phụ huynh, giáo viên cùng học sinh nắm tay nối vòng tròn đoàn kết, cùng ca hát và múa giao lưu. Hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn tăng cường sự kết nối giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Học sinh Trường Mầm non Tô Hiến Thành hào hứng trải nghiệm các trò chơi dân gian.

Bà Nguyễn Thị Hồng Lam, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tô Hiến Thành, cho biết: “Nhà trường mong muốn thông qua những hoạt động trải nghiệm gần gũi, trẻ được trực tiếp khám phá, tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống thay vì chỉ tiếp nhận qua lời kể hay hình ảnh. Khi được tự tay thực hiện, được nghe, nhìn và tham gia các hoạt động, trẻ sẽ có những cảm nhận ban đầu về vẻ đẹp văn hóa dân tộc, từ đó hình thành tình yêu quê hương và ý thức trân trọng những giá trị truyền thống”.

Thông qua chương trình, nhà trường không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn chú trọng lồng ghép giáo dục văn hóa, tình cảm và kỹ năng sống vào hoạt động hằng ngày. Đây cũng là dịp để phụ huynh cùng tham gia vào quá trình giáo dục, góp phần bồi đắp cho trẻ những tình cảm tốt đẹp ngay từ những năm đầu đời.

Để văn hóa trở thành trải nghiệm học đường

Tại Ngày hội Văn hóa 24/11 do phường Hà Huy Tập tổ chức, Trường Tiểu học Hà Huy Tập mang đến không gian trưng bày sách được giáo viên đầu tư trang trí sáng tạo, thu hút đông đảo bạn đọc đến tham quan và đọc sách.

Ngày hội Văn hóa tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập (phường Hà Huy Tập).

Học sinh nhà trường còn tham gia cuộc thi vẽ tranh “Ngày hội sắc màu”, thể hiện tình yêu quê hương qua những bức tranh về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và nét đẹp văn hóa địa phương. Em Phạm Tú Anh, học sinh lớp 5B3, xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi.

Ban tổ chức trao giải cho các học sinh có tác phẩm đạt giải.

Bên cạnh đó, thầy cô và học sinh còn tham quan các gian hàng giới thiệu đặc sản quê hương, theo dõi và cổ vũ những trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt, kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống.

Các trò chơi dân gian được tái hiện trên sân Trường Tiểu học Mai Phụ (xã Mai Phụ).

Không khí ngày hội cũng diễn ra sôi nổi tại Trường Tiểu học Mai Phụ. Học sinh hào hứng tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt bắt dê, nhảy dây... Những hoạt động tưởng chừng quen thuộc đã tạo nên không gian giao lưu vui tươi, giúp các em rèn luyện sức khỏe, sự khéo léo và tinh thần đồng đội. Qua đó, học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu, tiếp nối những trò chơi gắn bó với đời sống văn hóa cộng đồng.

Học sinh Trường Tiểu học Lộc Hà (xã Lộc Hà) trả lời câu hỏi tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.

Tại Trường THCS Đồng Tiến, chương trình ngoại khóa với chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt Nam – Tự hào trong em” được tổ chức tại điểm trường chính và phân hiệu, kết hợp hoạt động tìm hiểu văn hóa với chương trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh Trường THCS Đồng Tiến (xã Đồng Tiến) tự thiết kế trang phục biểu diễn.

Nổi bật trong chương trình là phần giao lưu kiến thức “Em yêu văn hóa Việt Nam”. Qua những câu hỏi về phong tục, tập quán, trang phục và bản sắc văn hóa các vùng miền, dân tộc, học sinh hào hứng tham gia, thể hiện hiểu biết và niềm tự hào về truyền thống quê hương, đất nước.

Xã Đồng Tiến trao quà đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, đại diện Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh, lãnh đạo xã Đồng Tiến, các tổ chức đoàn thể, Ban Giám hiệu và đại diện Hội Cha mẹ học sinh đã trao tặng xe đạp cùng nhu yếu phẩm thiết yếu cho 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà góp phần hỗ trợ các em trong học tập, sinh hoạt và tiếp thêm động lực để các em vươn lên.

Học sinh Trường Tiểu học Can Lộc (Hà Tĩnh) tham gia đọc sách, tìm hiểu kiến thức về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam.

Trong khi đó, tại Trường Tiểu học Can Lộc, hoạt động đọc sách và giao lưu trả lời câu hỏi về quê hương, đất nước được tổ chức nhằm khuyến khích học sinh hình thành thói quen đọc, chủ động tìm hiểu kiến thức. Từ những trang sách và câu hỏi giao lưu, các em được mở rộng hiểu biết về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam, đồng thời bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

Việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào hoạt động giáo dục bằng nhiều hình thức phù hợp với từng cấp học giúp học sinh tiếp cận di sản từ những trải nghiệm cụ thể. Qua đó, nhà trường không chỉ tạo thêm sân chơi bổ ích mà còn góp phần hình thành ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.