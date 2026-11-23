Một góc Thành nhà Hồ trước Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), ngày 23/11, tại khuôn viên cổng Nam Di sản Thành Nhà Hồ (xã Tây Đô), Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tổ chức trưng bày triển lãm ảnh “Thành Nhà Hồ - Khoảnh khắc di sản."

Triển lãm giới thiệu những giá trị tiêu biểu của Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ thông qua các tác phẩm ảnh nghệ thuật và ảnh tư liệu, phản ánh vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan, ánh sáng và sự gắn bó giữa di sản với đời sống con người.

Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, triển lãm góp phần lan tỏa vẻ đẹp, sức sống và giá trị trường tồn của di sản; khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị di sản cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Các tác phẩm được tuyển chọn, sắp xếp theo ba chủ đề: “Thành Nhà Hồ - Dấu ấn thời gian," “Ánh sáng di sản” và “Nhịp sống bên di sản." Trong đó, chủ đề “Thành Nhà Hồ - Dấu ấn thời gian” giới thiệu diện mạo tổng thể, quy mô và những đường nét kiến trúc đặc trưng của công trình thành đá; làm nổi bật kỹ thuật xây dựng độc đáo, sự bền vững của những khối đá lớn và sự hài hòa giữa kiến trúc với cảnh quan tự nhiên.

Chủ đề “Nhịp sống bên di sản” ghi lại sự gắn bó giữa Thành Nhà Hồ với đời sống thường nhật, cảnh quan làng quê và cộng đồng địa phương. Qua góc nhìn của các tác giả, di sản hiện lên vừa cổ kính, trầm mặc vừa gần gũi, sống động trong không gian văn hóa và sinh hoạt của người dân. Những khuôn hình không chỉ lưu giữ khoảnh khắc mà còn kể câu chuyện về sự kết nối giữa giá trị quá khứ với đời sống hôm nay.

Thời gian tới, Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ sẽ mở rộng các trải nghiệm số, xây dựng phòng thuyết minh 3D và phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ tham quan thực tế ảo VR360 góp phần tạo không gian trải nghiệm lịch sử trực quan, phát huy giá trị di sản trong môi trường số.

Theo thông báo của Ban Quản lý, người dân và du khách được miễn phí vé tham quan Di sản thế giới Thành Nhà Hồ (xã Tây Đô) và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn) trong hai ngày 23 và 24/11. Đây là dịp để công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu, khám phá các giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của vùng đất Thanh Hóa; đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản./.