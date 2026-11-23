Nhiều di tích mở cửa miễn phí

Di sản không chỉ là những dấu tích của quá khứ được lưu giữ trong các di tích, bảo tàng hay hiện vật, mà còn hiện diện trong phong tục, tập quán, nghề thủ công và những thực hành văn hóa được các thế hệ trao truyền. Với Hà Nội, nơi hội tụ những lớp trầm tích văn hóa nghìn năm Thăng Long, bảo tồn và phát huy giá trị di sản không chỉ là trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Không gian trưng bày “Tinh hoa hội tụ” tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm. Ảnh: Khánh Huy.

Nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), thành phố Hà Nội triển khai nhiều hoạt động nhằm khuyến khích người dân, du khách tham gia khám phá, trải nghiệm các không gian văn hóa. Đáng chú ý, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội quyết định miễn phí vé tham quan 6 điểm di tích trong hai ngày 23 và 24-11-2026.

Sáu điểm di tích được miễn phí vé tham quan gồm: Đền Bạch Mã (số 76 Hàng Buồm); Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (số 22 Hàng Buồm); Ngôi nhà Di sản (số 87 Mã Mây); Di tích số 28 Hàng Buồm; Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ) và Đình Kim Ngân (số 42 Hàng Bạc). Các điểm di tích mở cửa đón khách buổi sáng từ 8h đến 12h, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30.

Dịp này, người dân cũng được miễn phí tham quan nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố. Điển hình, trong 2 ngày 23 và 24-11, Hoàng thành Thăng Long miễn phí vé tham quan, múa rối nước và mở cửa các phòng trưng bày; Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng mở cửa miễn phí cho nhân nhân dân và du khách… Việc mở cửa miễn phí các điểm di sản trên địa bàn thành phố không chỉ tạo cơ hội để người dân thụ hưởng các giá trị văn hóa mà còn góp phần lan tỏa ý thức trân trọng, gìn giữ di sản.

Du khách tham quan ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây. Ảnh: M.H.

Từ khu phố cổ với những ngôi nhà cổ, đình, đền gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội đến các di tích kiến trúc, khảo cổ, tôn giáo, bảo tàng và không gian văn hóa các dân tộc, mỗi địa điểm đều lưu giữ những câu chuyện riêng về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Khi cánh cửa di tích rộng mở, di sản có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống cộng đồng, thay vì chỉ được biết đến qua sách vở hay những chuyến tham quan đơn thuần.

Đánh thức sức sống di sản từ những trải nghiệm

Không dừng lại ở hoạt động tham quan, nhiều không gian di sản trong khu phố cổ còn trở thành địa điểm tổ chức triển lãm, trình diễn và trải nghiệm văn hóa. Dịp này, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo, các di sản Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn của Thủ đô.

Điển hình, tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, trưng bày “Nốt nhạc thanh trong lòng phố thị” tái hiện những thú chơi thanh nhã của người Hà Nội xưa qua lồng cu gáy quả đào, nghệ thuật bonsai, ấm chén và trà cụ gốm thuần Việt.

Trưng bày "Giữ trọn lòng son" tại Di tích Nhà tù Hoả Lò. Ảnh: Hoàng Lân.

Tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, không gian trưng bày “Tinh hoa hội tụ” đưa người xem theo dấu hành trình của các nghề thủ công từ làng quê đến Thăng Long - Kẻ Chợ. Những sản phẩm mây tre đan Phú Vinh, nghệ thuật thêu truyền thống và gốm Bát Tràng được giới thiệu, kết hợp giữa trưng bày, sắp đặt nghệ thuật và trải nghiệm.

Ở Đình Kim Ngân, không gian kể chuyện mùa thứ hai với chủ đề “Dòng chảy bách nghệ” giới thiệu sự hội tụ của các nghề thủ công về Thăng Long - Kẻ Chợ, trong đó có nghề đúc đồng Đại Bái, chế tác sừng Đô Hai và gốm Bát Tràng. Trong khi đó, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tại 22 Hàng Buồm giới thiệu tinh hoa làng nghề Sơn Đồng, từ kỹ thuật tạc tượng, điêu khắc gỗ đến sơn son thếp vàng và những ứng dụng trong đời sống đương đại… Các hoạt động trình diễn tay nghề, giao lưu nghệ nhân, workshop giúp công chúng không chỉ quan sát mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình khám phá di sản.

Không chỉ những di tích trong khu phố cổ, dịp này, nhiều di tích khác của Hà Nội cũng tổ chức các hoạt động trưng bày hấp dẫn du khách. Di tích Nhà tù Hỏa Lò trưng bày chuyên đề “Giữ trọn lòng son” theo hình thức mới. Theo đại diện Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò, tại không gian tương tác của trưng bày, các bức thư được phối tác trên lụa, tích hợp công nghệ tương tác NFC để khách tham quan khám phá nội dung. Các hoạt động chụp ảnh photobooth, trải nghiệm công nghệ tương tác góp phần tạo nên không gian khám phá sinh động, kết nối câu chuyện lịch sử với cảm xúc của người tham quan hôm nay.

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám mở cửa miễn phí cho du khách trong 2 ngày 23 và 24-11. Ảnh: Hoàng Lân.

Trong khi đó, Khu di tích Cổ Loa tổ chức triển lãm “Khu di tích Cổ Loa – Trung tâm hội tụ văn minh sông Hồng”. Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cho biết, thông qua các tư liệu, hình ảnh, kết quả nghiên cứu khảo cổ học và hình thức trưng bày trực quan, triển lãm góp phần giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về Cổ Loa – không chỉ là một kinh đô cổ mà còn là minh chứng sinh động cho sức sáng tạo, ý chí tự chủ và truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Theo thống kê, hiện Hà Nội có gần 6.000 di tích, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể, khoảng 1.300 làng nghề và gần 1.600 lễ hội. Khối lượng di sản đồ sộ ấy vừa là nguồn lực văn hóa quý giá, vừa đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, bảo tồn và khai thác. Một trong những yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội hiện nay là không chỉ bảo tồn di sản mà còn phải khai thác hiệu quả những giá trị ấy để tạo ra sản phẩm văn hóa, du lịch có sức hấp dẫn.

Trưởng phòng Di sản văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) Phạm Thị Lan Anh cho biết, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để bảo tồn di sản. Bên cạnh đó, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện mở rộng không gian kết nối di sản với thiết kế sáng tạo, nghệ thuật đương đại, nghề thủ công và trải nghiệm du lịch. Qua đó, di sản không bị đóng khung trong quá khứ mà tiếp tục hiện diện, vận động và tạo ra giá trị mới trong đời sống đô thị.