Lan tỏa phong trào hiến đất mở đường

Cầu Lệ Bắc nhìn từ trên cao. Ảnh: T.B

Vì lợi ích cộng đồng

Xã Bà Nà sau hợp nhất có nhiều tiềm năng phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông, mở rộng đường liên thôn liên xóm lớn. Quá trình phát triển yêu cầu vừa phải đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, vừa phải tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Từ thực tiễn đó, chính quyền địa phương xác định công tác giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân hiến đất, bàn giao mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

“Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân hiến đất xây dựng hạ tầng giao thông” trên địa bàn xã phát huy hiệu quả rõ nét; góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang nông thôn theo hướng đô thị và tạo sự đồng thuận trong nhân dân”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bà Nà Lê Huyền Trâm cho biết.

Trước khi thành lập xã Bà Nà, các địa phương cũ tổ chức hơn 50 buổi tuyên truyền, vận động các hộ gia đình hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc, phục vụ mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ. Những tuyến đường trục xã, liên thôn, ngõ xóm cơ bản được bê tông hóa, thảm nhựa. Người dân đã hiến 670m2 đất ở, 7.000m2 đất nông nghiệp, tự nguyện tháo dỡ 1.500m tường rào để mở rộng đường giao thông.

Theo Trưởng thôn Phước Khương (xã Bà Nà) Nguyễn Thị Kim Mai, mặc dù bị ảnh hưởng trực tiếp đến đất đai, tường rào, cây cối, vật kiến trúc, nhưng khi được tuyên truyền, giải thích, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng vì lợi ích chung của cộng đồng. Đây chính là minh chứng sinh động cho vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng và xây dựng quê hương ngày càng khang trang, văn minh.

Từ những kết quả đạt được, MTTQ Việt Nam xã Bà Nà và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình dân vận khéo, nhất là trong vận động nhân dân hiến đất, bàn giao mặt bằng, tham gia xây dựng hạ tầng giao thông.

Bà Nguyễn Thị Kim Mai bên đường dân sinh vừa thảm bê tông. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Nét đẹp văn hóa trong từng ngõ xóm

Xã Thu Bồn đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ thông qua việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông và giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Những dự án trọng điểm như xây dựng cầu Lệ Bắc hay mở rộng các tuyến đường huyết mạch đã giúp xóa bỏ tình trạng cô lập mỗi mùa mưa lũ và thúc đẩy giao thương kinh tế địa phương.

Trong phong trào hiến đất mở đường tại xã Thu Bồn, người dân đã có nhiều đóng góp cả tinh thần, lẫn vật chất. Hành động này đã trở thành phong trào thi đua yêu nước và nét đẹp văn hóa lan tỏa sâu rộng trong từng ngõ xóm. “Ngay từ khi họp bàn triển khai các dự án, người dân đã thống nhất cao, ủng hộ chủ trương của Nhà nước với tinh thần “Nhà nước cùng làm và mình cùng được hưởng”, ông Nguyễn Đình Kim (thôn An Thạnh, xã Thu Bồn) cho hay. Ông Kim là một trong số hàng chục hộ dân tham gia hiến đất để mở rộng đường DH10.DX. Những hộ hiến đất tiêu biểu trong thôn như bà Phạm Thị Hường 280m2; ông Nguyễn Anh 180m2, bà Trương Thị Vọng 165m2.

Tại thôn Phú Nhuận, để triển khai thi công dự án tuyến đường DH24.DX, cần phải mở rộng lòng đường. Theo Trưởng thôn Phú Nhuận Mai Xuân Hà Sang, khi có chủ trương, người dân trong thôn ủng hộ và hưởng ứng mà không hề đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào. Họ tự nguyện dỡ bỏ từng mét đất mặt tiền, bờ rào kiên cố vừa mới xây xong, cả những vườn cây ăn quả đang cho thu hoạch để tạo khoảng không gian cho đơn vị thi công mở rộng đường.

“Dù giá trị đất ngày một tăng cao, nhưng chúng tôi vẫn không tiếc, chấp nhận hy sinh quyền lợi gia đình vì hiểu rõ con đường mới sẽ mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho con em và sự phát triển chung của thôn xóm, xã nhà”, ông Trần Văn Năm chia sẻ. Từ sự đồng thuận, nhiệt tình hiến đất của người dân, xã Thu Bồn từng bước tháo gỡ “bài toán” giải phóng mặt bằng phức tạp tại các dự án giao thông trọng điểm như tuyến DH10.DX (đoạn cầu Khe Cát đi Tịnh Yên) hay tuyến DH24.DX (nối Quốc lộ 14H đến đường DH17.DX), đưa các công trình về đích đúng tiến độ.

Trước thềm năm học mới 2026 - 2027, dự án Trường liên cấp Tiểu học và THCS Lê Quang Sung (xã Thu Bồn) được khởi công xây dựng. Để có đất mở đường dẫn, xây trường, người dân các thôn có dự án triển khai đã đồng lòng tự nguyện hiến đất, cây cối, hoa màu cùng vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng. Trong tổng số 16 hộ dân hiến đất, thôn Duy Hòa có 3 hộ, riêng hộ bà Võ Thị Một dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn tiên phong hiến gần 1ha đất và cây trồng để phục vụ dự án.

Theo Chủ tịch UBND xã Thu Bồn Nguyễn Thế Đức, đóng góp của nhân dân là rất đáng trân trọng, giúp các tuyến đường mới kịp hoàn thành đưa vào sử dụng, công trình trường học kịp khởi công. Qua đó làm tiền đề và động lực để sớm đưa xã Thu Bồn đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2027 và phát triển thành nông thôn mới hiện đại vào năm 2030.