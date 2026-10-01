Đổi thay trên quê hương cụ Huỳnh Thúc Kháng

Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở xã Thạnh Bình. Ảnh: T.HUY - T.CÔNG

Góp sức đổi thay quê hương

Trước đây, tuyến đường từ Nguyễn Văn Tư - thôn 7A qua địa bàn 2 thôn Đại An và Trung An là đường đất, chỉ rộng 1,5m, ảnh hưởng đến đời sống và phát triển kinh tế của người dân trong vùng. Do đó, ngay khi UBND xã Thạnh Bình có chủ trương nâng cấp, mở rộng lên 6m và bê tông hóa tuyến đường trong năm 2026, 35 hộ dân bị ảnh hưởng dự án sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc, chặt bỏ cây ăn quả để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Tổng diện tích đất người dân đã hiến cho Nhà nước hơn 5.700m2.

Tích cực nhất phải kể đến hộ ông Bùi Văn Lanh (thôn Trung An). Gia đình ông đã chủ động dời hàng rào vào bên trong 2m và chặt bỏ nhiều cây ăn quả để bàn giao mặt bằng sạch qua phần đất trước nhà dài hơn 50m. Ông Lanh chia sẻ: “Noi theo tấm gương cụ Huỳnh Thúc Kháng, bản thân luôn sẵn sàng tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, nhất là hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới. Sau khi hiến đất, dù thu nhập giảm đôi chút nhưng đổi lại là đường sá rộng mở, bà con đi lại thuận tiện, góp phần giúp diện mạo quê hương thêm khởi sắc”.

Theo bà Phạm Thị Tuyết, Bí thư Chi bộ thôn Đại An, năm 2026 địa bàn thôn triển khai 5 dự án mở rộng và bê tông hóa giao thông nông thôn, ảnh hưởng đến đất vườn, đất sản xuất, cây cối và vật kiến trúc của hơn 100 hộ dân. Với tinh thần "Nhà nước và nhân dân cùng làm", người dân đã tích cực đồng thuận chủ trương, sẵn sàng hiến đất để dự án thuận lợi triển khai. Đặc biệt, người dân không ngần ngại chặt bỏ cau, bưởi, lòn bon, măng cụt đang cho hiệu quả kinh tế rất cao, trong khi đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Diện mạo xã Thạnh Bình hôm nay. Ảnh: HỒ QUÂN

“Những tuyến đường rộng mở từ ý Đảng - lòng dân là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước trên quê hương cụ Huỳnh, khẳng định trách nhiệm của cộng đồng với sự phát triển địa phương. Đây là điều kiện thuận lợi để bà con nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, thúc đẩy giao thông. Đồng thời, tạo tiền đề để địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách đặc thù của thành phố trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; nhất là phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, góp phần nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới”, bà Tuyết nói.

Theo thống kê của UBND xã Thạnh Bình, năm 2026 địa phương triển khai 13 công trình giao thông công cộng, trong đó có 10 công trình vốn đầu tư công và 3 công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đáng mừng, 284 hộ bị ảnh hưởng đều đồng thuận hiến đất mở đường, xây dựng cầu cống và các công trình công cộng, với tổng diện tích hiến hơn 8ha.

Ông Đinh Ngọc Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Thạnh Bình (đại diện chủ đầu tư 13 dự án) cho biết, tinh thần đồng thuận của người dân đã giúp các dự án thi công kịp và vượt tiến độ đặt ra, với tiến độ giải ngân đạt 25/37 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2026, đơn vị sẽ hoàn thành thi công 10 công trình, với tỷ lệ giải ngân đạt 100%.

Khát vọng phát triển

Năm học này, Trường Tiểu học Mính Viên có quy mô 35 lớp với 913 học sinh. Trường mang tên hiệu cụ Huỳnh Thúc Kháng, một người luôn đề cao tinh thần giáo dục, tập thể nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.

Cô Nguyễn Thị Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mính Viên cho biết, cùng với các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhà trường yêu cầu đội ngũ giáo viên tích cực nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới. Đồng thời, triển khai hiệu quả các phong trào dạy và học, trong đó chú trọng nâng cao các kỹ năng cần thiết, giúp học sinh phát triển toàn diện, có phẩm chất tốt.

Tuyến đường mới được mở ra từ sức dân ở xã Thạnh Bình. Ảnh: HỒ QUÂN

Không riêng lĩnh vực giáo dục, bức tranh kinh tế - xã hội của xã Thạnh Bình trong những năm qua đều có bước khởi sắc. Trường học, trạm y tế, hệ thống thủy lợi, đường giao thông, điện chiếu sáng, công trình văn hóa, thể thao... được đầu tư xây dựng khang trang, từng bước đồng bộ và khớp nối, tạo tính liên vùng. Đặc biệt, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng, nhất là 2 di tích quốc gia là Làng cổ Lộc Yên và Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, cùng 7 di tích, danh thắng cấp tỉnh khác, địa phương đã triển khai Nghị quyết về khai thác, đầu tư, tôn tạo, phát huy các di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình Dương Đức Lin, địa phương sẽ phát triển du lịch theo hướng du lịch cộng đồng, sinh thái, văn hóa trải nghiệm, xanh và bền vững. Mục tiêu là hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình Trần Ngọc Tài cho biết thêm, các định hướng phát triển của địa phương luôn hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương đang phấn đấu nâng cao các tiêu chí để về đích xã nông thôn mới vào cuối năm 2028. Theo đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn được giao; thường xuyên rà soát, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh tế tập thể, OCOP, kinh tế vườn, kinh tế rừng, du lịch nông thôn và các mô hình sinh kế phù hợp.

Ngoài ra, xã Thạnh Bình chú trọng triển khai các giải pháp giảm nghèo đa chiều theo hướng hỗ trợ sinh kế, việc làm, đào tạo nghề và nâng cao năng lực tự chủ của người dân. Đối với khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và các thôn đặc biệt khó khăn, địa phương sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư, nhất là cải thiện hạ tầng thiết yếu, sinh kế, thu nhập và khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội.l