Nhà máy xử lý rác thải Sầm Sơn vắng bóng nhân lực, trễ hẹn vận hành

Mỏi mòn chờ đợi một dự án trọng điểm

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Sầm Sơn do Công ty TNHH Hai thành viên môi trường Nam thành phố làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt từ năm 2020 với tổng vốn đầu tư hơn 242 tỷ đồng. Theo cam kết của chủ đầu tư, sau khi tiếp nhận mặt bằng, nhà máy phải hoàn thành, bắt đầu tiếp nhận rác và chính thức đi vào hoạt động trong tháng 9/2026.

Tuy nhiên, theo quan sát những ngày cuối tháng 9, công trường Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Sầm Sơn vắng vẻ công nhân làm việc. Trái ngược với không khí hối hả cần có của một công trình trọng điểm, trên mặt bằng thi công chỉ khoảng 2 máy đào, 1 máy lu và 1 máy ủi hoạt động.

Công trường ít máy móc, nhân lực thi công. Ảnh: Ngọc Hưng.

Có khoảng từ 5 đến 8 công nhân đang làm việc giữa không gian ngổn ngang đất đá. Khối lượng thi công hầu như không có sự chuyển biến đáng kể do thời gian qua địa bàn liên tục chịu ảnh hưởng của thời tiết mưa kéo dài.

Đến thời điểm hiện tại, dự án chính thức trễ hẹn. Qua kiểm tra của lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa, trong tổng số 26 hạng mục xây dựng theo thiết kế, chủ đầu tư mới chỉ triển khai được 4 nhóm hạng mục chính như nhà bảo vệ, nhà điều hành, nhà xưởng xử lý rác và một phần hạ tầng giao thông.

Đáng ngại hơn, một số hạng mục đang thi công còn bị xác định chưa phù hợp với hồ sơ thiết kế và quy hoạch được duyệt, dẫn đến việc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Nam Sầm Sơn phải lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng vào ngày 24/7.

Trong tổng số 26 hạng mục xây dựng theo thiết kế, chủ đầu tư mới chỉ triển khai được 4 nhóm hạng mục chính. Ảnh: Ngọc Hưng.

Bà Nguyễn Thị Giang, trú tại phường Nam Sầm Sơn cho biết, bãi rác Trung Sơn từ lâu đã quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng khiến chính quyền phải dừng tiếp nhận rác. "Khi dự án được phê duyệt, người dân rất vui mừng. Nhưng đến nay, kỳ vọng đó chỉ đổi lại một công trình dang dở, trong khi nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt hằng ngày vô cùng cấp bách", bà Giang nói.

Đến bao giờ đưa dự án vào hoạt động?

Ông Lưu Hùng Sơn, Chủ tịch UBND phường Nam Sầm Sơn xác nhận dự án đang chậm tiến độ so với quy định dù địa phương đã hoàn tất bàn giao đất.

"Phường đang liên tục đôn đốc chủ đầu tư tăng cường máy móc, nhân lực để đẩy nhanh các hạng mục quan trọng như bể chứa rác, móng lò đốt, móng hệ thống lọc bụi, ống khói... Tuy nhiên, tiến độ dự án đến nay vẫn chưa được như cam kết", ông Sơn cho biết.

Theo ông Sơn, trong quá trình thực hiện dự án, phía chủ đầu tư phối hợp với các đối tác nước ngoài nghiên cứu phương án nâng cấp nhà máy, chuyển sang công nghệ điện rác có thu hồi năng lượng, đồng thời nâng công suất xử lý từ 300 lên khoảng 800 tấn/ngày đêm.

Nhà máy dự kiến sử dụng công nghệ đốt trên ghi cơ học có nguồn gốc từ Đức, gồm 3 dây chuyền, tổng công suất khoảng 800 tấn/ngày đêm. Công suất phát điện thuần dự kiến khoảng 20,4 MW, tổng mức đầu tư khoảng 87 triệu USD.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Sầm Sơn chậm tiến độ. Ảnh: Ngọc Hưng.

"Chúng tôi xác định, việc đẩy nhanh tiến độ dự án xử lý rác thải rắn trên địa bàn bảo đảm công suất xử lý chất thải sinh hoạt, hoàn thiện hạ tầng môi trường, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý chất thải và hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh", ông Sơn nói.

Có thể thấy, việc nâng cấp dự án thành công nghệ điện rác là câu chuyện của tương lai, còn tiến độ thực hiện dự án theo quyết định phê duyệt ban đầu, phía chủ đầu tư là Công ty TNHH Hai thành viên môi trường Nam thành phố phải tuân thủ theo cam kết đã ký.

Lý giải về việc chậm tiến độ, Công ty TNHH Hai thành viên môi trường Nam thành phố cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn vật liệu san lấp. Dù chấp nhận giá cao nhưng công ty vẫn không mua được đất san lấp, cộng với thời tiết mưa nhiều gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện phía công ty xin gia hạn thời gian thi công và nỗ lực đưa nhà máy vào vận hành trong quý II/2027....

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cho biết, ưu tiên các dự án điện rác hiện đại, nhưng yêu cầu chủ đầu tư phải tính toán kỹ nguồn rác đầu vào, phương án công nghệ và đặc biệt mọi hồ sơ, lộ trình hợp tác nâng cấp phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật.