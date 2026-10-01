Xã Phú Xuyên: Quyết liệt giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Phú Xuyên có chiều dài khoảng 9km; điểm đầu tại Km200+400, giáp địa giới hành chính xã Chương Dương; điểm cuối tại Km209+400, giáp địa giới hành chính xã Đại Xuyên. Qua rà soát, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị là 56ha (không bao gồm mặt đường Quốc lộ 1A và đường sắt), với khoảng 3.495 hộ bị ảnh hưởng.

Trong đó, về đất ở phải thu hồi khoảng 6,1ha với tổng số hộ bị ảnh hưởng là 801 hộ; đất nông nghiệp khoảng 12,6ha với khoảng 711 hộ bị ảnh hưởng; còn lại là đất công với khoảng 1.910 hộ sử dụng. Về công tác tái định cư, dự kiến số hộ tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất khoảng 950 hộ, dự kiến quỹ đất phải giao đất tái định cư khoảng 9,4ha.

Ngoài ra, trên địa bàn có tổng số 32 công trình của các cơ quan, các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng bị ảnh hưởng; khoảng 683 ngôi mộ nổi (chưa bao gồm mộ chìm) tại các thôn Nguyên Hanh, Lam Sơn và Mỹ Lâm bị ảnh hưởng.

Xã Phú Xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức gặp gỡ, trao đổi với người dân về các chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư.

Xác định công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng lộ trình.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các cơ cơ quan, đơn vị liên quan và đặc biệt là sự đồng thuận cao của người dân, công tác kiểm kê giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đã đạt được những kết quả tích cực, cơ bản đảm bảo mục tiêu, tiến độ, kế hoạch đề ra.

Theo đó, đến thời điểm này xã Phú Xuyên đã phê duyệt và ban hành thông báo thu hồi đất 32/35 tờ bản đồ. Về tiến độ công tác kiểm kê đạt khoảng 93,9%, tương ứng với diện tích 52,6ha/56ha; đã bàn giao cho Tập đoàn VinGroup-CTCP là 22,1ha (đạt 39,5%), dự kiến trong ngày 30-9 sẽ bàn giao cho chủ đầu tư 31,7ha/56ha (đạt 56,5%) tổng diện tích đất cần giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó, xã tiếp tục phê duyệt 57 phương án, dự kiến tổ chức chi trả với diện tích 1,84ha (đất nông nghiệp, đất công và mồ mả) với số tiền bồi thường là 11 tỷ đồng.

Đối với nhà, công trình xây dựng của các tổ chức, xã đã hoàn thành kiểm kê 32 trụ sở, cơ sở tâm linh. Bên cạnh đó, xã đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai khu tái định cư Văn Tự và Mỹ Hà; chỉnh trang ba khu nghĩa trang gồm: Mỹ Lâm, Lam Sơn và Nguyên Hanh để phục vụ di chuyển mộ.

Công tác kiểm kê giải phóng mặt bằng được thực hiện đảm bảo tự, đúng mốc thời gian và các quy định hiện hành.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Phú Xuyên phạm vi giải phóng mặt bằng với khối lượng công việc rất lớn, liên quan đến nhiều loại đất, thành phần kinh tế và các lĩnh vực khác nhau. Do vậy, công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng tiếp tục được các tổ công tác tập trung kiểm tra, rà soát, xác minh kỹ lưỡng, bảo đảm trình tự, đúng quy định hiện hành.

Một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến hồ sơ đất ở, xác định ranh giới thửa đất, hành lang an toàn đường sắt, vị trí nhà ở và công trình, vật kiến trúc trên đất; việc xác định đơn giá bồi thường, hỗ trợ, số hộ thực tế sinh sống trên từng thửa đất và tình hình sử dụng đất cũng đang tiếp tục được kiểm tra, rà soát cụ thể.

Cùng với tập trung xử lý hồ sơ, các cơ quan, đơn vị, các tổ công tác ở xã Phú Xuyên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại với người dân, công khai các chính sách về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời, tích cực vận động các hộ dân phối hợp kiểm kê, bàn giao mặt bằng và tháo dỡ công trình khi đủ điều kiện.

Đến thời điểm này, nhiều hộ dân có công trình nhà xưởng sản xuất, hàng quán, lều lán khu vực nuôi trồng thủy sản… xây dựng trên đất nông nghiệp đã tự ý tháo dỡ, trả lại hiện trạng không gian trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Diện tích đất dọc tuyến Quốc lộ 1A ở xã Phú Xuyên đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị, xã Phú Xuyên đã tổ chức các cuộc hội nghị giao ban, rà soát, đánh giá, kiểm điểm tiến độ.

Theo đó, Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung cao độ nhân lực, bám sát từng địa bàn, từng hồ sơ và từng mốc tiến độ; chủ động nhận diện, kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, không để những vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng lại kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh chủ trì hội nghị giao ban về tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuyên yêu cầu, trước ngày 10-10 các bên liên quan tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp, đất công; tiếp tục kiểm tra, rà soát, xác định số hộ thực tế sinh sống trên từng thửa đất, làm cơ sở phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; việc xây dựng phương án bố trí tái định cư phải được thực hiện đồng bộ với tiến độ giải phóng mặt bằng, góp phần ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Quá trình thực hiện công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư phải đảm bảo trình tự, khoa học, chặt chẽ, khách quan, đúng mốc thời gian và các quy định hiện hành.

Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, ủng hộ của người dân, xã Phú Xuyên đang dồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời xử lý từng điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch, tạo thuận lợi để triển khai Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng không gian phát triển mới, đồng bộ, hiện đại trên địa bàn.