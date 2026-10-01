Hàng nghìn nhà, đất công ở Đà Nẵng chưa rõ giá trị, có nơi bỏ trống 20 năm

Cải tạo cho thuê mặt bằng khi chưa đủ điều kiện

Thanh tra Chính phủ vừa công bố hành Kết luận thanh tra số 402 về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết luận tập trung làm rõ việc quản lý, sử dụng nhà, đất tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo kết luận, trước khi sắp xếp, UBND Tp.Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt phương án sắp xếp đối với hơn 5.400 cơ sở nhà, đất. Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, số cơ sở thuộc diện thực hiện sắp xếp, xử lý là gần 4.000 cơ sở.

Thanh tra Chính phủ xác định công tác phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất còn chậm và chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định. Có 212 cơ sở nhà, đất tại Đà Nẵng và Quảng Nam chưa được phê duyệt phương án theo Nghị định số 167 và Nghị định số 67. Đến thời điểm thanh tra, vẫn còn 201 cơ sở chưa thực hiện sắp xếp, xử lý.

Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoàng Sơn).

Đáng chú ý, việc quản lý hồ sơ tài sản công còn nhiều hạn chế. Đến ngày 1/7/2025, toàn địa bàn Đà Nẵng sau sắp xếp còn gần 1.400 cơ sở nhà, đất chưa được lập, quản lý đầy đủ hồ sơ tài sản công.

Đến tháng 11/2025, còn hơn 1.000 cơ sở chưa hoàn thành việc xác định giá trị tài sản. Phần lớn cơ sở nhà, đất cũng chưa được xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định.

Trong quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, Thanh tra Chính phủ phát hiện một số trường hợp thực hiện phương án chưa đầy đủ, chưa kịp thời.

Tại Quảng Nam, một cơ sở nhà, đất được giao quản lý nhưng địa phương đã sửa chữa, cải tạo và đấu giá cho thuê mặt bằng khi chưa báo cáo UBND tỉnh cho phép chuyển đổi công năng.

Một số dự án đầu tư, sửa chữa, cải tạo cũng được phê duyệt khi chưa cân đối được nguồn vốn; có dự án nhóm C bố trí vốn vượt thời gian quy định. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành còn chậm, trong đó có trường hợp chưa tính giá trị tài sản hình thành sau đầu tư để hạch toán tăng tài sản cố định.

Có cơ sở bỏ trống nhiều năm, đất bị lấn chiếm

Đối với 35 cơ sở nhà, đất được thanh tra trực tiếp, Thanh tra Chính phủ tiếp tục ghi nhận nhiều vi phạm, trong đó có những cơ sở chưa hoàn tất thủ tục đất đai và quản lý tài sản.

Cụ thể, 22 cơ sở chưa thực hiện thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa xác định giá trị quyền sử dụng đất; 5 cơ sở chưa thực hiện đăng ký đất đai; 4 cơ sở được giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng quản lý nhưng chưa lập, quản lý đầy đủ hồ sơ tài sản công, kế toán, kiểm kê, đánh giá lại tài sản. Hai cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính còn chậm bàn giao trụ sở và hồ sơ tài sản công chưa đầy đủ.

Đáng chú ý, có 8 cơ sở nhà, đất bỏ trống, không sử dụng trên 12 tháng. Trong đó, 2 lô đất B2-29, B2-30 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng được xác định có vấn đề về sử dụng đất.

Theo kết luận thanh tra, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh có phần diện tích bị lấn chiếm, cần khẩn trương thu hồi (Ảnh: Thành ủy Đà Nẵng).

Riêng tại 35 cơ sở được thanh tra, có trường hợp đất bị lấn chiếm, sử dụng trái phép; tổng diện tích đất có biến động là 1.864m2, trong đó 1.828m2 bị lấn chiếm, sử dụng trái phép và 36m2 bị giảm nhưng chưa xác định được nguyên nhân.

Đặc biệt, 2 lô đất được giao, cho thuê cho Công ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng nhưng bỏ trống từ 18 - 21 năm. Đối với lô đất B2-29, B2-30, đến thời điểm thanh tra tháng 11/2025 đã hết thời hạn được gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng.

Khu đất K814B/2 đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê (cũ) được giao cho tư nhân thực hiện xã hội hóa nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp kinh doanh sân bóng đá mini từ năm 2013, nhưng việc giao đất được xác định không đúng đối tượng theo quy định. Đến thời điểm thanh tra, việc chấm dứt khai thác sân bóng theo chỉ đạo trước đó của Đà Nẵng vẫn chưa được thực hiện.

Trong lĩnh vực tài chính, kết luận cho biết có trường hợp cho phép giảm 30% tiền nợ thuê nhà tại cơ sở số 82 đường Trần Phú, Đà Nẵng khi pháp luật không quy định. Sáu đơn vị được giao đất, cho thuê nhà, đất và 7 cơ sở nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại Hội An còn chậm thu, nợ tiền thuê.

Tính đến ngày 31/12/2025, 4 doanh nghiệp nhà nước còn nợ tiền thuê đất hơn 17 tỷ đồng.

Từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND Tp.Đà Nẵng rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý; đẩy nhanh việc xử lý các cơ sở bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả, sai mục đích, nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản công. Đối với các khu đất có biến động chưa xác định được nguyên nhân, cơ quan chức năng được yêu cầu kiểm tra, đo đạc, làm rõ hiện trạng; đồng thời thu hồi phần diện tích bị lấn chiếm tại Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh để quản lý, sử dụng đúng quy định. Cơ quan thuế được yêu cầu đôn đốc thu hồi hơn 17 tỷ đồng tiền thuê đất còn nợ. Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu kiểm tra, xử lý các cơ sở bỏ trống quá 12 tháng hoặc có tiến độ sử dụng đất chậm so với dự án; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hậu quả, đồng thời xử lý vi phạm theo quy định. Nếu trong quá trình thực hiện kết luận phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, các cơ quan có thẩm quyền phải chuyển vụ việc để xem xét, xử lý theo quy định.