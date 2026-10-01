Người dân một xã ở Hưng Yên hiến gần 6.000m2 đất mở rộng hàng chục con đường

Đảng viên đi trước...

Những ngày cuối tháng 9, ông Hoàng Văn Quang, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đông Tảo Đông, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo đội thợ khẩn trương hoàn thiện tường rào và cổng sau khi gia đình ông tháo dỡ để hiến hơn 60m2 đất ở phục vụ dự án mở rộng đường trục chính trong thôn.

Ông Hoàng Văn Quang, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đông Tảo Đông là một trong hàng trăm hộ gia đình hiến đất để mở rộng đường ở xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên.

"Khi có chủ trương hiến đất để mở rộng đường trục chính gia đình tôi đã họp các thành viên và đi đến thống nhất phá dỡ tường rào, cổng để hiến hơn 60m2 đất ở cho dự án.

Là đảng viên tôi luôn luôn đi đầu, gương mẫu trong các phong trào của địa phương, đặc biệt với chủ trương hiến đất mở rộng đường thì càng phải ủng hộ vì giao thông thuận tiện mới giúp kinh tế địa phương nhanh chóng đi lên", ông Quang nói.

Thôn Đông Tảo Đông đang triển khai đồng loạt nhiều dự án nâng cấp, mở rộng đường vì thế để phong trào hiến đất diễn ra sôi nổi và đạt kết quả cao, Chi bộ, Ban Quản lý thôn đã quán triệt tinh thần "đảng viên đi trước làng nước theo sau".

"Những dự án đầu việc vận động người dân gặp đôi chút khó khăn, vì giá đất trong làng tại những trục chính có nơi lên đến 25 triệu đồng /m2 nên việc hiến cần có sự cân nhắc của các thành viên trong gia đình.

Lúc đó chúng tôi đã họp Chi bộ, Ban Quản lý thôn đi đến thống nhất những gia đình có thành viên là đảng viên phải gương mẫu, đi trước trong việc hiến đất mở rộng đường.

Sau đó tất cả 100% đảng viên đều thực hiện ngay việc tháo dỡ tường rào, công trình phụ bàn giao đất cho dự án để đơn vị thi công xây dựng từ đó nhân dân sớm có đường khang trang đi lại", ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Chi bộ thôn Đông Tảo Đông nói.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Chi bộ thôn Đông Tảo Đông, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên.

Sau sự gương mẫu của đảng viên và hiểu được việc mở rộng đường mang lại nhiều lợi ích như giao thông thuận tiện giúp đi lại an toàn, giá đất khi mở rộng đường tăng gấp 1,5 lần, đến nay 100% các hộ dân ở thôn Đông Tảo đồng thuận hiến đất.

Bí thư Chi bộ thôn Đông Tảo Đông, xã Hoàn Long cho biết, từ cuối năm ngoái đến nay trong thôn có 8 dự án mở rộng đường (đường trục chính và đường ngõ ngách) với chiều dài gần 8km.

"Hiện trạng đường từ 2,5 - 3m, sau khi người dân hiến đất, đường được mở rộng lên 7 - 8m. Đến nay đã có hơn 100 hộ dân hiến gần 3.000m2 đất ở và đất nông nghiệp tại 8 dự án. Đặc biệt có hộ hiến hàng trăm m2 đất ở, giá thị trường hiện đang hơn 20 triệu đồng/m2, như vậy họ đã hiến vài tỷ đồng", ông Nguyễn Tiến Dũng nói.

Sớm hoàn thành dự án

Ông Vũ Văn Ngọc, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hoàn Long (chủ đầu tư 8 dự án mở rộng đường thôn Đông Tảo Đông) cho hay, nhờ sự đồng thuận của người dân trong việc hiến đất nên các dự án đang triển khai thuận lợi.

Hàng chục con đường ở xã Hoàn Long được mở rộng nhờ phong trào hiến đất của nhân dân.

"Chính quyền chỉ hỗ trợ nhân dân tiền xây dựng lại tường rào, công trình phụ, còn 100% đất ở, đất nông nghiệp là người dân tự nguyện hiến. Đây là điều rất phấn khởi, thể hiện sự đoàn kết, tinh thần nhân dân chung tay cùng Nhà nước phát triển giao thông nông thôn hiện đại.

Chúng tôi đang đôn đốc nhà thầu thi công tăng cường nhân công, máy móc để thực hiện xây dựng các hạng mục trong dự án. Dự kiến 6/8 dự án đang triển khai tại thôn Đông Tảo Đông sẽ hoàn thành trước tết Âm lịch 2027, để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân đón xuân", ông Ngọc cho hay.

Ông Đỗ Đức Trọng, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên thông tin, hiện nay trên địa bàn xã có 30 tuyến đường được nâng cấp, cải tạo do đơn vị này làm chủ đầu tư.

"Điều đáng mừng là tất cả tuyến đường đều có sự chung tay của nhân dân bằng việc hiến đất. 30 tuyến đường đang triển khai ở nhiều thôn khác nhau với hơn 300 hộ dân đồng tình hiến đất, diện tích gần 6.000m2, tỷ lệ hơn 90%. Các thôn có nhiều hộ hiến đất như Đông Tảo Đông, Đông Tảo Nam, Tráng Vũ…", ông Trọng nói.

Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng xã Hoàn Long cho biết, đơn vị này thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nhà thầu thi công các dự án trên đẩy nhanh tiến độ để đáp lại sự chung tay của nhân dân trong phát triển mạng lưới giao thông.