Luật Phát triển Đô thị mở thêm dư địa thu hút đầu tư, phát triển bất động sản

Đột phá lớn nhất của Luật là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương trong chuẩn bị và triển khai dự án, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm chi phí cơ hội cho doanh nghiệp và tối ưu hóa dòng vốn đầu tư.

Luật Phát triển Đô thị số 18/2026/QH16 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Ảnh minh họa

Đồng thời, Luật hóa các mô hình phát triển đô thị mới như đô thị thông minh, đô thị xanh và đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Mô hình TOD cho phép khai thác giá trị gia tăng từ quỹ đất quanh các đầu mối giao thông để tái đầu tư hạ tầng.

Bên cạnh đó, Luật đa dạng hóa phương thức huy động vốn, đặc biệt là hình thức hợp tác công - tư (PPP), nhằm giảm áp lực cho ngân sách nhà nước và thu hút mạnh mẽ khu vực tư nhân.

Quy trình bồi thường, tái định cư và quy hoạch minh bạch hơn sẽ giúp doanh nghiệp bất động sản dễ dàng kiểm soát rủi ro pháp lý, thúc đẩy thị trường vận hành ổn định và gắn liền với định hướng phát triển kinh tế - xã hội.