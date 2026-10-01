BIDV rao bán khoản nợ hơn 624 tỷ đồng của Ba Huân và doanh nghiệp thành viên

Chi tiết khoản nợ gần nửa nghìn tỷ đồng của Ba Huân cùng danh mục thế chấp

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã chứng khoán BID niêm yết trên HoSE) đang triển khai các thủ tục pháp lý để xử lý khoản nợ quy mô lớn của Công ty Cổ phần Ba Huân. Theo số liệu tạm tính đến ngày 23/09/2026, tổng giá trị khoản nợ của pháp nhân này ghi nhận hơn 494,5 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, dư nợ gốc chiếm gần 462 tỷ đồng và nợ lãi phát sinh đạt mức gần 33 tỷ đồng.

Để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ khổng lồ trên, doanh nghiệp đã thế chấp một hệ thống tài sản quy mô lớn tại nhiều địa phương. Khối tài sản nổi bật nhất bao gồm quyền sử dụng đất cùng công trình xây dựng tại nhà máy Vĩnh Tân ở tỉnh Bình Dương với tổng diện tích lên tới 176.070 mét vuông. Đi kèm với diện tích đất này là 22 dãy chuồng trại chăn nuôi gà và toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất tại nhà máy.

Bên cạnh cơ sở tại Bình Dương, tổ chức tín dụng cũng đang nắm giữ quyền sử dụng đất và công trình tại nhà máy xử lý trứng tọa lạc ở xã Tân Nhựt thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản này có diện tích gần 6.365 mét vuông, gắn liền với hệ thống máy phân loại đóng gói trứng hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan vào năm 2021. Ngoài bất động sản và máy móc, danh mục thế chấp còn bao gồm các khoản quyền đòi nợ, khoản phải thu từ đối tác, hàng hóa tồn kho luân chuyển và toàn bộ 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Ba Huân tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa.

Nghĩa vụ tài chính của Ba Huân Thạnh Hóa và khối tài sản đảm bảo chung tại Long An

Cùng với khoản nợ của công ty mẹ, ngân hàng cũng tiến hành xử lý khoản nợ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa. Tính đến cùng thời điểm ngày 23/09/2026, tổng giá trị khoản nợ của doanh nghiệp thành viên này là hơn 130 tỷ đồng. Nghĩa vụ tài chính được chia thành hai khoản nợ riêng biệt. Khoản nợ thứ nhất có giá trị gần 77 tỷ đồng, bao gồm dư nợ gốc gần 72 tỷ đồng và nợ lãi gần 5 tỷ đồng. Khoản nợ thứ hai ghi nhận hơn 53 tỷ đồng, với dư nợ gốc gần 50 tỷ đồng và nợ lãi hơn 3,4 tỷ đồng.

Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa, tài sản bảo đảm cho các khoản vay bao gồm hệ thống máy móc thiết bị được lắp đặt trong 14 dãy trại chăn nuôi. Ngân hàng cũng đưa vào danh sách thế chấp các khoản quyền đòi nợ từ những đơn vị bao tiêu đầu ra và khối lượng hàng hóa tồn kho luân chuyển trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý nhất trong hồ sơ tín dụng của hai pháp nhân này là khối tài sản bảo đảm chung dùng để bảo vệ nghĩa vụ trả nợ cho cả công ty mẹ và công ty con. Khối tài sản này là khu nhà máy quy mô lớn tọa lạc tại tỉnh Long An, bao gồm 9 thửa đất liền kề với tổng diện tích đạt 244.386 mét vuông. Trên khu đất này đã được xây dựng hoàn thiện 14 dãy chuồng trại cùng hàng loạt công trình phụ trợ thiết yếu như nhà văn phòng, nhà ăn, nhà kho và khu vực nhà ở dành cho công nhân.