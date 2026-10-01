Du lịch Đà Nẵng được vinh danh 13 giải thưởng tại World Travel Awards 2026

Cầu Vàng, một trong những "biểu tượng" của du lịch Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)

Du lịch Đà Nẵng vừa được vinh danh tại 13 hạng mục của World Travel Awards 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương, trong đó có 7 giải thưởng cấp châu Á và 6 giải thưởng cấp Việt Nam.

Kết quả được công bố tại lễ trao giải diễn ra ngày 27/9 tại Maldives, ghi nhận nhiều sản phẩm, thương hiệu du lịch của thành phố ở các phân khúc vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và lưu trú cao cấp.

Nổi bật trong nhóm giải thưởng cấp châu Á, Sun World Ba Na Hills giành hai danh hiệu “Asia’s Leading Theme Park 2026” (Công viên chủ đề hàng đầu châu Á 2026) và “Asia’s Leading Cable Car 2026” (Cáp treo hàng đầu châu Á 2026).

Ở lĩnh vực nghỉ dưỡng, Hoi An Memories Resort & Spa được trao “Asia’s Leading Cultural Resort 2026” (Khu nghỉ dưỡng văn hóa hàng đầu châu Á 2026); Hoiana Resort & Golf nhận “Asia’s Leading Fully Integrated Resort 2026” (Khu nghỉ dưỡng phức hợp tích hợp hàng đầu châu Á 2026); Shilla Monogram Danang được vinh danh “Asia’s Leading Lifestyle Resort 2026” (Khu nghỉ dưỡng phong cách sống hàng đầu châu Á 2026).

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort tiếp tục được xướng tên ở hai hạng mục thuộc phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, gồm “Asia’s Leading Luxury Resort 2026” (Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á 2026) và “Asia’s Leading Luxury Hotel Villa 2026” (Biệt thự khách sạn sang trọng hàng đầu châu Á 2026) dành cho Bai Bac Bay Villa.

Ở cấp Việt Nam, Đà Nẵng có 6 giải thưởng. Four Points By Sheraton Danang được trao “Vietnam’s Leading Beach Hotel 2026” (Khách sạn biển hàng đầu Việt Nam 2026), trong khi Voco Ma Belle Danang by IHG nhận “Vietnam’s Leading City Lifestyle Hotel 2026” (Khách sạn phong cách sống đô thị hàng đầu Việt Nam 2026).

Beachfront Villa @ Naman Retreat được vinh danh “Vietnam’s Leading Luxury Hotel Villa 2026” (Biệt thự khách sạn sang trọng hàng đầu Việt Nam 2026). InterContinental Danang Sun Peninsula Resort nhận “Vietnam’s Leading Luxury Resort 2026” (Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu Việt Nam 2026).

Hai danh hiệu còn lại thuộc về Hotel Royal Hoi An Danang với “Vietnam’s Leading Riverfront Hotel 2026” (Khách sạn ven sông hàng đầu Việt Nam 2026) và Sun World Ba Na Hills với “Vietnam’s Leading Theme Park 2026” (Công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam 2026).

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, các giải thưởng năm nay trải rộng trên nhiều loại hình sản phẩm, thay vì tập trung vào một phân khúc riêng lẻ.

Từ công viên chủ đề, cáp treo đến nghỉ dưỡng văn hóa, khu nghỉ dưỡng tích hợp, khách sạn biển, khách sạn phong cách sống và biệt thự cao cấp, các hạng mục được trao cho thấy sự đa dạng của hệ thống sản phẩm du lịch trên địa bàn.

Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Không gian du lịch Đà Nẵng cũng ngày càng mở rộng với sự kết nối giữa khu vực trung tâm, Bà Nà, bán đảo Sơn Trà, Hội An và các khu vực phía Nam. Các sản phẩm được phát triển theo hướng kết hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và lưu trú cao cấp, tạo thêm lựa chọn cho các nhóm du khách khác nhau.

Việc 13 sản phẩm, thương hiệu cùng được vinh danh tại World Travel Awards 2026 tiếp tục tạo thêm dấu ấn quốc tế cho du lịch Đà Nẵng, trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng trải nghiệm.

World Travel Awards được thành lập năm 1993, nhằm ghi nhận những thành tựu trong lĩnh vực du lịch, lữ hành và khách sạn trên toàn cầu. Các giải thưởng được tổ chức theo khu vực trước khi những đơn vị chiến thắng tiếp tục tham gia vòng chung kết thế giới (Grand Final). Năm 2026 là lần thứ 33 giải thưởng này được tổ chức./.