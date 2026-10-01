Nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur thành cửa khẩu quốc tế

Cửa khẩu chính Đắk Peur được định hướng đầu tư, nâng cấp hạ tầng và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để trở thành cửa khẩu quốc tế vào năm 2030

Theo kế hoạch, việc nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur nhằm thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, xuất nhập khẩu, logistics, du lịch và dịch vụ; tăng cường kết nối giữa Lâm Đồng với các địa phương Tây Nguyên và tỉnh Mondulkiri của Campuchia. Đây cũng là bước triển khai Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu của tỉnh là hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nâng cấp cửa khẩu trong năm 2030, từng bước hình thành khu vực cửa khẩu có hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thông quan, xuất nhập cảnh và giao thương quốc tế.

Lộ trình được chia thành ba giai đoạn. Trong giai đoạn 2026–2027, tỉnh tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, quy hoạch chi tiết khu vực cửa khẩu, cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối từ Quốc lộ 14 và xây dựng đề án nâng cấp cửa khẩu trình cấp có thẩm quyền.

Giai đoạn 2027–2028, kế hoạch đặt ra nhiệm vụ xây dựng nhà kiểm soát liên hợp, đầu tư hệ thống điện, nước, viễn thông, camera giám sát, kiểm soát xuất nhập cảnh và hải quan điện tử; đồng thời hình thành khu logistics, kho bãi, bãi kiểm hóa và khu thương mại – dịch vụ cửa khẩu. Mô hình cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh cũng sẽ từng bước được triển khai.

Trong giai đoạn 2029–2030, tỉnh dự kiến hoàn thiện các tiêu chuẩn, hồ sơ và thủ tục theo quy định, phối hợp với phía Campuchia thống nhất phương án quản lý, vận hành, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc nâng cấp và tổ chức công bố cửa khẩu Đắk Peur thành cửa khẩu quốc tế.

Để thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh dự kiến thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nhằm điều phối, kiểm tra tiến độ. Sở Ngoại vụ làm đầu mối tham mưu, theo dõi và đôn đốc thực hiện; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp xây dựng đề án, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bảo đảm an ninh và triển khai các giải pháp kiểm soát cửa khẩu. Các sở, ngành và địa phương được giao nhiệm vụ cụ thể về quy hoạch, đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, tài chính, thương mại, y tế, hải quan và chuyển đổi số.

Về nguồn lực, kế hoạch xác định các nguồn vốn có thể huy động gồm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn ODA, hợp tác công tư (PPP), vốn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác. Việc bố trí vốn sẽ căn cứ khả năng ngân sách, thủ tục đầu tư và tiến độ triển khai; ưu tiên các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và quản lý biên giới.

Bên cạnh phát triển kinh tế, kế hoạch yêu cầu rà soát hiện trạng sử dụng đất, quỹ đất xây dựng khu logistics, thương mại – dịch vụ và các công trình phụ trợ; đánh giá khả năng đáp ứng của tài nguyên đất, nước và hạ tầng môi trường. Các giải pháp quản lý chất thải, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn hệ sinh thái khu vực biên giới cũng được đặt ra trong quá trình đầu tư, vận hành và khai thác cửa khẩu.

Công tác đối ngoại với tỉnh Mondulkiri được xác định là một nhiệm vụ quan trọng nhằm thống nhất phương án kết nối hạ tầng, quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và phối hợp giữa lực lượng chức năng hai bên. Song song đó, các cơ quan liên quan phải triển khai biện pháp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và các vấn đề phát sinh tại khu vực biên giới.

Theo đó, nhiều hạng mục được dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2029, gồm giải phóng mặt bằng, nâng cấp đường kết nối, xây dựng nhà kiểm soát liên hợp, khu logistics, hệ thống camera giám sát, cửa khẩu số và hải quan điện tử. Các cơ quan được giao nhiệm vụ phải xây dựng kế hoạch chi tiết, định kỳ báo cáo kết quả theo quý, 6 tháng và hằng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Đối với kế hoạch trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện, ban hành và triển khai kế hoạch, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và tiến độ; đồng thời bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan.

Việc triển khai kế hoạch trong những năm tới sẽ là cơ sở để tỉnh từng bước hoàn thiện hạ tầng, thủ tục pháp lý và cơ chế phối hợp cần thiết, hướng tới mục tiêu nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur thành cửa khẩu quốc tế vào năm 2030./.