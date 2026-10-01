Trao 200 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xóm Lũng Sặp, xã Trà Lĩnh

Lãnh đạo xã Trà Lĩnh trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình ông Dương Văn Sầu, xóm Lũng Sặp.

Gia đình ông Dương Văn Sầu, dân tộc Mông tại xóm Lũng Sặp, là hộ nghèo, ngôi nhà đã xuống cấp. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình ông được hỗ trợ xây dựng theo diện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, tổng kinh phí 200 triệu đồng từ nguồn vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành trên địa bàn xã để xây dựng nhà ở kiên cố.

Ngôi nhà được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, gồm 4 gian, có diện tích 97 m², hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện và đưa vào sử dụng, thiết kế khép kín, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Tại chương trình, các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ, đơn vị đồng hành trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà và tặng gia đình một số vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt và ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc…

Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, huy động nguồn lực xã hội chung tay chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó, giúp gia đình ông Dương Văn Sầu có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.