Hành động quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ đẩy nhanh các dự án trọng điểm

Các cơ quan, đơn vị đang tập trung rà soát, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để phục vụ vận hành thương mại Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Ảnh: Trung Đức

Tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, xã Phú Trạch đã giải quyết xong các trường hợp hộ dân còn lại có vướng mắc về GPMB. Các cơ quan, đơn vị đang tập trung rà soát, hoàn thiện điều kiện giao đất, cho thuê đất, góp phần hoàn tất hồ sơ, đủ điều kiện, cơ sở phục vụ vận hành thương mại Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, chuẩn bị khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II trong thời gian tới theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; hướng đến vận hành Tổ máy số 2 vào cuối năm 2026.

Tỉnh tăng cường, bổ sung thêm 5 cán bộ cho UBND xã Mỹ Thủy phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn - Ảnh: Đức Việt

Tại Khu bến cảng Mỹ Thủy, để tăng cường, bổ sung cán bộ cho UBND xã Mỹ Thủy phục vụ công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn xã (như Khu bến cảng Mỹ Thủy, Quốc lộ 15D, Dự án LNG Hải Lăng-giai đoạn 1, Khu tái định cư Hải An…) theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương.

Đến nay, Sở Nội vụ đã ban hành quyết định biệt phái 3 công chức từ Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh đã ban hành quyết định biệt phái 1 viên chức của ban; Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành quyết định biệt phái 1 viên chức của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để tăng cường cho UBND xã Mỹ Thủy; Sở Nội vụ cũng đã có văn bản hướng dẫn UBND xã Vĩnh Định kết thúc hợp đồng đối với 1 viên chứcvđể tăng cường bố trí cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Diên Sanh.

Bên cạnh đó, UBND xã Mỹ Thủy đã tranh thủ tối đa thời gian đẩy mạnh công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ; tập trung giải quyết các hồ sơ đất đai đang tồn tại vướng mắc, tạo những chuyển biến tích cực để bảo đảm tiến độ, quyết tâm thực hiện hoàn thành công tác GPMB theo đúng chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Các khó khăn, vướng mắc tại dự án Cảng hàng không Quảng Trị đang được tháo gỡ để triển khai đúng kế hoạch bay thử nghiệm ngày 15/10 - Ảnh: Đức Việt

Đối với Dự án Cảng hàng không Quảng Trị, các vướng mắc về điện và hạ tầng kỹ thuật đang được tháo gỡ để triển khai đúng kế hoạch bay thử nghiệm ngày 15/10. Sở Công thương đã chủ trì làm việc với Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị, Công ty Điện lực Quảng Trị và các nhà máy điện mặt trời liên quan. Các bên thống nhất hoàn thành di dời, chuyển đấu nối và thu hồi đường dây 110kV trước ngày 10/10. Chủ đầu tư đã ký cam kết với các nhà máy về hồ sơ nghiệm thu đóng điện, chi phí phát sinh và bàn giao tài sản.

Đối với lịch cắt điện ngày 3/10 và 6/10, dự kiến hoàn thiện các văn bản của Công ty mua bán điện và của UBND tỉnh (về hướng tuyến) trước ngày 3/10 để các nhà máy thống nhất.

Về hạ tầng khác, các bên đã thống nhất phương án di dời đường ống nước sạch trước ngày 5/10 và đường dây hạ áp tại Km5+650 đường ĐT 575A trước ngày 10/10.

Cùng với đó, nhằm tháo gỡ "điểm nghẽn" về vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá xây dựng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương đã chỉ đạo Sở Công thương rà soát, làm rõ quy trình, công suất khai thác và điều kiện để xem xét việc mở rộng các mỏ theo quy định; rà soát hồ sơ của các doanh nghiệp đang khai thác mỏ vật liệu xây dựng; trên cơ sở nhu cầu sử dụng vật liệu của các ban quản lý dự án, xem xét khả năng khai thác, cung ứng của từng doanh nghiệp để có phương án xử lý, tháo gỡ phù hợp.

Các khó khăn, vướn mắc về nguồn đá xây dựng phục vụ các công trình, dự án đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh kịp thời tháo gỡ - Ảnh: Trung Đức

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng phát huy tinh thần đồng hành, chung tay cùng tỉnh trong việc bảo đảm nguồn vật liệu, phục vụ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình. Tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Sau buổi làm việc, đã có 12 đơn vị chủ động phối hợp, đăng ký với Sở Công thương để nâng công suất các mỏ vật liệu, góp phần bổ sung nguồn cung, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ thi công xây dựng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.