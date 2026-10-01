Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo giải pháp hỗ trợ tiểu thương chợ Kim Liên

Chợ Kim Liên trước khi bị giải tỏa

Thông tin từ Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, UBND TP vừa có Công văn chỉ đạo xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc bảo đảm sinh kế cho gần 200 tiểu thương chợ Kim Liên sau giải tỏa.

Theo phản ánh, việc chợ Kim Liên dừng hoạt động khiến gần 200 tiểu thương mất nơi buôn bán, nhiều người đang gặp khó khăn về sinh kế; một số ít phải thuê tạm hoặc ngồi nhờ trước cửa các nhà dân, cửa hàng nhỏ lẻ xung quanh để tiếp tục kinh doanh. Tiểu thương mong muốn được chính quyền hỗ trợ, bố trí địa điểm buôn bán tạm thời trong thời gian chờ xây dựng chợ mới.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND phường Kim Liên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh; nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ, bố trí địa điểm kinh doanh tạm thời phù hợp, bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và các quy định có liên quan.

Cùng đó, kịp thời giải quyết, trả lời các kiến nghị chính đáng của tiểu thương theo thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp trên địa bàn.