Thiếu tá Phạm Văn Sơn trao trả chiếc ba lô có nhiều tài sản giá trị cho người bị mất. Ảnh: Đức Tuấn

Những nhiệm vụ ngoài chuyên môn

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin, phong trào "Người tốt, việc tốt" tại Hà Nội do UBND thành phố Hà Nội phát động thi đua hằng năm. Gần đây nhất vào tháng 10-2026 là phát động cho năm 2027 và được Công an thành phố Hà Nội triển khai lồng ghép thường xuyên trong các cụm thi đua, phong trào "Vì An ninh Tổ quốc" và "Ba Nhất". Các cụm thi đua trực thuộc Công an thành phố Hà Nội đã gắn phong trào "Người tốt, việc tốt" với nhiệm vụ nghiệp vụ, hướng về cơ sở và nhân rộng điển hình tiên tiến. Theo đó, lực lượng công an phường, xã đẩy mạnh các việc làm hỗ trợ người dân như tìm và trao trả tài sản bị thất lạc, đưa người đi lạc về gia đình…

Được ví như “mặt tiền” của Công an thành phố, thời gian gần đây, các chiến sĩ của Phòng Cảnh sát giao thông liên tục có những việc làm tốt được cộng đồng ghi nhận, như lao xuống dòng nước sông Hồng trong đêm tối cứu người đuối nước, điều khiển xe chuyên dụng mở đường giữa dòng phương tiện đông đúc, giúp người bệnh kịp thời đến bệnh viện cấp cứu... Mỗi câu chuyện chia sẻ đều nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng.

Điển hình, ngày 25-11, trong quá trình phân luồng, điều tiết giao thông tại nút giao Trần Duy Hưng - Hoàng Đạo Thúy, Thiếu tá Phạm Văn Sơn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phát hiện một chiếc ba lô nằm trên đường, bên trong có hai điện thoại di động iPhone 13 và iPhone 17 cùng nhiều giấy tờ, vật dụng cá nhân. Với sự hỗ trợ của Công an phường, Thiếu tá Phạm Văn Sơn đã xác định được chủ nhân chiếc ba lô và liên hệ đến cơ quan công an nhận lại tài sản.

Đưa cụ bà bị lạc trên đường tìm được người nhà. Ảnh: Đức Tuấn

Những chiến sĩ cảnh sát giao thông vì nhân dân phục vụ. Ảnh: Đức Tuấn

Chỉ trong vòng một tháng qua, nhiều hành động đẹp của Thiếu tá Dương Quang Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã được biểu dương trên báo chí và qua những đoạn video lan toả trên mạng xã hội. Đó là hình ảnh người chiến sĩ điều khiển mô tô chuyên dụng giữa trời nắng gắt, hay trong cơn mưa lớn, mở đường qua dòng phương tiện ken đặc trên quốc lộ 5, cầu Vĩnh Tuy, giúp những chiếc ô tô chở bệnh nhân kịp thời đến bệnh viện cấp cứu.

Chị Kiều Lan Anh, quản trị viên một diễn đàn trên mạng xã hội thông tin, những việc làm tốt của lực lượng cảnh sát giao thông thời gian gần đây nhận được nhiều lời khen ngợi. Điều khiến cộng đồng xúc động chính là sự tận tâm, trách nhiệm của các chiến sĩ khi người dân gặp khó khăn, hoạn nạn.

Giữ mãi những hình ảnh đẹp

Nói về sự “nổi tiếng” bất đắc dĩ của mình, Thiếu tá Dương Quang Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 5 cho biết, cụ thể hóa tiêu chí “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất”, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xác định lấy nhân dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác. Điều đó được thể hiện từ thái độ ứng xử, tinh thần trách nhiệm đến sự tận tụy trong công việc hằng ngày.

Hình ảnh Thiếu tá Dương Quang Tuấn mở đường đưa người dân đi cấp cứu lan toả trên mạng xã hội.

Cũng như những đồng đội khác, điều khiến Thiếu tá Dương Quang Tuấn cảm thấy ấm lòng là tình cảm của người dân dành cho lực lượng Cảnh sát giao thông ngày càng sâu đậm.

“Ở nơi nào có lực lượng làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn nhận được sự quan tâm của người dân dành cho mình: ngày nóng nực thì có thêm chai nước mát; khi trời đổ mưa, bà con lại tặng thêm người chiến sĩ manh áo mưa…”, Thiếu tá Dương Quang Tuấn bày tỏ.

Những món quà giản dị ấy là nguồn động viên đối với những chiến sĩ ngày ngày bám đường, bám chốt, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến phố.

Điều này được chị Nguyễn Thị Phi Hà (ở ngõ 255 Lĩnh Nam) chia sẻ thêm, sự có mặt kịp thời của lực lượng Cảnh sát giao thông tại những điểm ùn tắc luôn giúp người dân yên tâm hơn khi lưu thông. Không chỉ vậy, những việc giúp dân dù nhỏ như đưa người già, trẻ em đi lạc về với gia đình, tìm lại tài sản của người dân bị thất lạc, hay mở đường đưa người bệnh đi cấp cứu trong lúc nguy nan càng khiến người dân thêm tin yêu các chiến sĩ Cảnh sát giao thông.

Các chiến sĩ CSGT luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc chuyên môn. Ảnh: Đức Tuấn

Từ nay đến Tết Nguyên đán, khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô càng trở nên nặng nề. Cùng với việc chấp hành nghiêm điều lệnh, giữ gìn tác phong chuẩn mực, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” bằng những hành động thiết thực. Như Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá, mỗi việc làm tốt của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đều góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Trong âm hưởng của Ngày Văn hóa Việt Nam, những câu chuyện đẹp về người chiến sĩ Cảnh sát giao thông Thủ đô càng thêm ý nghĩa, góp phần lan toả hình ảnh Thủ đô văn hiến, văn minh, nghĩa tình.