Ngày 25/11, Công an thành phố Quảng Ninh thông tin, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường Yên Tử (Quảng Ninh), cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã kịp thời hỗ trợ đưa một cháu nhỏ bị bỏng nặng hai chân đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời đưa cháu bé bị bỏng đi cấp cứu. (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Cụ thể, khoảng 14h05 ngày 24/11, Tổ công tác số 6, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Yên Tử, phường Yên Tử thì nhận được tin báo khẩn cấp từ người dân về trường hợp một cháu nhỏ bị tai nạn, cần hỗ trợ y tế.

Nạn nhân là cháu N.K.H (sinh năm 2019, trú tại TDP Trung Hà, thị trấn Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Trong lúc cùng gia đình tham quan Khu di tích Yên Tử, cháu H không may bị nước sôi đổ vào người, gây bỏng nặng ở cả hai chân. Cháu bé đau đớn, tinh thần hoảng loạn, cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu ngay.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Tổ công tác số 6 nhanh chóng sử dụng xe tuần tra chuyên dụng, bật tín hiệu ưu tiên, trực tiếp đưa cháu H cùng mẹ là chị M.T.L (sinh năm 1991) đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Tại bệnh viện, cháu bé được các y, bác sĩ tiếp nhận và xử lý vết thương ban đầu, tình trạng bước đầu ổn định.