Khởi tố TikToker "Thị nở" cùng đồng bọn
Lợi dụng sự tò mò và tâm lý muốn tiếp cận những nội dung nhạy cảm trên mạng xã hội, một cặp đôi đã dựng lên các dịch vụ trực tuyến để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dùng. Đáng chú ý, một trong hai đối tượng sở hữu tài khoản TikTok với hơn 300.000 người theo dõi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố cả hai về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khoi-to-tiktoker-thi-no-cung-dong-bon-246261125170359977.htm