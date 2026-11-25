Ngày 25/11, Công an phường Phú Mỹ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan vụ đánh nhau xảy ra ngày 1/11 tại quán Ốc 9999, tổ 8, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ.

7 người liên quan bị khởi tố.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm giữa hai phụ nữ. Các bên cự cãi, sau đó xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên, gồm cả nam và nữ. Trong lúc đánh nhau, nhiều đối tượng tham gia la hét, chửi bới và sử dụng hung khí.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực quán có nhiều người dân và phương tiện qua lại. Vụ xô xát ảnh hưởng đến việc lưu thông và gây mất trật tự tại khu dân cư.

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ ẩu đả.

Sau vụ việc, Công an phường Phú Mỹ khuyến cáo người dân khi xảy ra xích mích nên bình tĩnh, chủ động rời khỏi nơi có nguy cơ xảy ra xô xát và tìm cách giải quyết bằng đối thoại.