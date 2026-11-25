Kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến bằng hung khí
Mâu thuẫn giữa các nhóm thanh thiếu niên nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời phát hiện, khống chế một nam thanh niên mang theo hung khí nguy hiểm tại khu vực phố Nhổn, qua đó ngăn chặn nguy cơ xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kip-thoi-ngan-chan-vu-hon-chien-bang-hung-khi-246261125170533981.htm