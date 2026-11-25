Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế Amber Beauty bị phạt vì quảng cáo có nội dung gây hiểu nhầm.

Theo thông tin công khai của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Phytolife và Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế Amber Beauty bị xử phạt vi phạm hành chính do không tuân thủ các quy định trong hoạt động y tế.

Cụ thể, theo Quyết định số 5157/QĐ-XPHC ngày 28/10/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Phytolife, địa chỉ số 239 Trần Phú, phường An Đông, TP Hồ Chí Minh, bị xử lý với số tiền được công bố là 67.306.192 đồng.

Doanh nghiệp bị xác định có hai hành vi vi phạm, gồm: mua, bán thuốc khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, trừ trường hợp cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận theo quy định; hành nghề dược mà không có chứng chỉ hành nghề dược.

Theo thông tin công bố, đơn vị bị xử phạt hoạt động dưới loại hình phòng khám chuyên khoa Da liễu.

Ngoài hình thức xử phạt, doanh nghiệp còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm là 2.306.192 đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế Amber Beauty, địa chỉ số 656/45 Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh, bị xử phạt 60 triệu đồng theo Quyết định số 5095/QĐ-XPHC ngày 22/10/2026.

Cơ quan chức năng xác định, doanh nghiệp có hành vi quảng cáo với nội dung gây hiểu nhầm về tính năng, chất lượng, công dụng, tác dụng của sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ.

Ngoài phạt tiền, cơ sở này còn bị buộc tháo gỡ, xóa nội dung quảng cáo vi phạm.

Theo dữ liệu của Sở Y tế, Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế Amber Beauty hoạt động dưới loại hình phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt.