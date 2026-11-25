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Ngày 25/11, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng… xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng và Công trình giao thông Alma (viết tắt là Công ty Alma).

Bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn", thành viên góp vốn Công ty Alma) bị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Cưỡng đoạt tài sản.

12 bị can khác bị truy tố về các tội Cưỡng đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2024 đến tháng 5/2025, các bị can đã thống nhất tổ chức hoạt động khai thác tại Mỏ đất Tượng Sơn trái quy định trong giấy phép; khai thác ngoài ranh giới, vượt công suất tổng khối lượng 169.231 m3 đất đá ở trạng thái tự nhiên, trị giá hơn 14 tỷ đồng.

Ngoài hành vi phạm tội trên, từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2025, Nguyễn Anh Tuấn đã chỉ đạo các bị can khác tổ chức khai thác tại Mỏ đất xã Hợp Lý, vượt độ sâu, công suất, trữ lượng, ranh giới mỏ, tổng khối lượng 1.063.985 m3 ở trạng thái tự nhiên, trị giá hơn 85 tỷ đồng.

Tổng giá trị khoáng sản khai thác trái phép ở cả 2 hành vi được xác định là hơn 99 tỷ đồng.

Ngoài ra, vào tháng 7/2024, khi Công ty Alma bắt đầu khai thác đất đá tại mỏ Tượng Sơn, bị can Nguyễn Anh Tuấn và đồng phạm cùng thống nhất đối với những khách hàng lấy hóa đơn sẽ thỏa thuận ghi giá bán trên hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế. Các trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn thì sẽ không kê khai khối lượng khoáng sản đã khai thác, để ngoài sổ sách đối với phần doanh thu này.

Kết quả điều tra xác định số tiền chênh lệch giữa giá trị mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty Alma đối với các khách hàng là hơn 7,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty Alma đã khai thác 78.483,98 m3 đất đá nhưng bỏ ngoài sổ sách không kê khai thuế, phí đối với khối lượng khoáng sản này.

Kết luận giám định xác định Công ty Alma gây thiệt hại về thuế, phí cho Nhà nước số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Hành bi này của bị can vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cấp phép, khai thác, kinh doanh khoáng sản; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản tại tỉnh Thanh Hóa.

Qua vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đưa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Cơ quan điều tra kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố một số nội dung.

Đó là cần chấp hành nghiêm quy định về quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dụng thông thường theo Luật Địa chất và Khoáng sản; các Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, rà soát phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch.

Đặc biệt, tăng cường quản lý đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động cấp phép, khai thác, kinh doanh và sử dụng khoáng sản theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường.

Cơ quan điều tra kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khoáng sản theo quy định; có giải pháp hữu hiệu quản lý chặt chẽ sản lượng khai thác; việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, trách nhiệm đối với địa phương của các tổ chức hoạt động khoáng sản.