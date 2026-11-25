Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ khí gas
Thành phố Hà Nội đang tập trung cao độ khắc phục hậu quả vụ nổ khí gas nghiêm trọng tại phố Nguyễn Văn Tuyết khiến 7 người tử vong. Cơ quan chức năng khuyến cáo các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh thường xuyên kiểm tra bình chứa, van khóa, đường ống dẫn gas; tuân thủ quy định phòng cháy, chữa cháy và chủ động xử lý khi phát hiện dấu hiệu rò rỉ khí gas.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-khan-truong-khac-phuc-hau-qua-vu-no-khi-gas-246261125170017729.htm