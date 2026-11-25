Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, những chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội còn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân qua những việc làm bình dị: Mở đường đưa bệnh nhân đi cấp cứu, giúp người đi lạc tìm được người thân, trao trả tài sản cho người đánh rơi… Những hành động giàu tính nhân văn ấy đang từng ngày góp phần bồi đắp nét đẹp văn hóa giao thông Thủ đô.