Ngày 25/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 10h30 ngày 23/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an xã Bình Xuyên phát hiện một nam giới điều khiển xe mô tô Honda Wave, mặc trang phục CAND, lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc thôn Quảng Khai.

Đáng chú ý, xe mô tô mang biển số nền xanh, các chữ số 80A-99999 viết bằng tay trên tấm vật liệu Alu, không đúng quy cách.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính, đưa người và phương tiện về trụ sở để xác minh. Người điều khiển xe được xác định là D.T.S (SN 1993), trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Công an xã Bình Xuyên phát hiện anh D.T.S. mặc trang phục Công an nhân dân, điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường.

Theo thông tin từ gia đình và Công an phường Xuân Hòa, anh S có tiền sử bệnh lý tâm thần, từng điều trị dài ngày tại bệnh viện chuyên khoa.

Công an xã Bình Xuyên đã bàn giao anh S cho gia đình quản lý, chăm sóc; đồng thời tạm giữ trang phục CAND và phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Thẻ ngành tự làm, có dán ảnh cá nhân của anh D.T.S.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, người dân nâng cao cảnh giác trước các trường hợp sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu và các dấu hiệu nhận diện của lực lượng Công an. Đây là những yếu tố được quản lý chặt chẽ theo quy định pháp luật. Hành vi tự ý sử dụng, làm giả hoặc sử dụng trái phép các yếu tố này có thể bị xử lý theo quy định.

Phương tiện mô tô mang BKS 80A-99999 bị tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Khi tiếp xúc với người tự xưng là cán bộ Công an nhưng có biểu hiện nghi vấn, người dân cần chủ động liên hệ với Công an xã, phường hoặc cơ quan Công an gần nhất để xác minh. Trường hợp phát hiện dấu hiệu giả danh lực lượng Công an hoặc hành vi gây mất ANTT, người dân cần giữ bình tĩnh, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để kiểm tra, xử lý.

Đối với các gia đình có người thân gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, cần quan tâm, chăm sóc và quản lý chặt chẽ; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để chủ động phòng ngừa những tình huống rủi ro không đáng có.