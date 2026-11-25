Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng, chống cháy, nổ, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua kiểm tra, các lực lượng có trách nhiệm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác này. Cùng với kiểm tra, các đơn vị cần đẩy mạnh phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Các địa phương, đơn vị đồng thời vận động các cơ sở, hộ kinh doanh và người dân chấp hành quy định về an toàn cháy, nổ để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

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