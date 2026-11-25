Toà cấp sơ thẩm cho rằng trường hợp bệnh lý của cháu T.M.C thuộc phạm vi quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo theo Hợp đồng đã ký. Ảnh minh họa

Bà T.T.L, ngụ tại phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM, đã ký kết với công ty P. tham gia sản phẩm bảo hiểm, trong đó có bảo hiểm bệnh hiểm nghèo. Khi con trai bà bị bệnh, công ty này từ chối chi trả quyền lợi nên bà đã kiện ra tòa. TAND khu vực 6 TPHCM đã tuyên bà thắng kiện.

Trước đó, bà T.T.L đã có Đơn cầu cứu gửi Báo Phụ nữ Việt Nam, trình bày về câu chuyện bị công ty bảo hiểm P. từ chối chi trả quyền lợi cho con trai của bà, nên bà đã kiện công ty này ra tòa.

Phiên xử sơ thẩm Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm đã diễn ra tại TAND Khu vực 6, TPHCM, vào tháng 8/2026. Bản án cho biết, vào ngày 12/07/2021, bà T.T.L ký kết với Công ty P. Hợp đồng bảo hiểm số 80086608 để tham gia sản phẩm bảo hiểm, trong đó có quyền lợi bảo hiểm tăng cường - Bệnh hiểm nghèo cho con trai là cháu T.M.C với số tiền bảo hiểm là 500 triệu đồng.

Đầu năm 2025, cháu T.M.C có triệu chứng đau đầu kéo dài liên tục nhiều ngày nên bà đã đưa cháu đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám và được bác sĩ chẩn đoán mang mã bệnh là D33.0 U lành của não trên lều (u mạch hang). Cháu đã được chỉ định điều trị bằng phương pháp xạ phẫu Gamma Knife làm thu nhỏ khối u.

Sau đó, bà T.T.L đã làm hồ sơ yêu cầu Công ty bảo hiểm P. chi trả quyền lợi bệnh hiểm nghèo cho cháu T.M.C là 500 triệu đồng nhưng công ty này từ chối bồi thường, do đó bà L. đã khởi kiện.

Bản án cấp sơ thẩm cho biết: "Hợp đồng bảo hiểm chỉ quy định điều kiện "đã được phẫu thuật loại bỏ khối u" nhưng không có điều khoản giải thích cụ thể thuật ngữ "phẫu thuật", cũng không có quy định việc điều trị bằng xạ phẫu Gamma Knife có được xem là đáp ứng điều kiện này hay không, hoặc việc "loại bỏ khối u" bắt buộc phải được thực hiện bằng Phương pháp phẫu thuật mở để cắt bỏ tổn thương. Trong trường hợp này, do vị trí các tổn thương nằm tại những vùng nguy hiểm của não nên cơ sở y tế chuyên khoa đã lựa chọn phương pháp xạ phẫu Gamma Knife để điều trị thay cho Phương pháp phẫu thuật thông thường. Đây là phương pháp can thiệp y khoa trực tiếp vào tổn thương não và kết quả điều trị ghi nhận khối u đã teo nhỏ kích thước. Vì Hợp đồng bảo hiểm không quy định rõ xạ phẫu Gamma Knife có được xem là "phẫu thuật loại bỏ khối u" hay không, nên không có căn cứ để chỉ dựa vào việc cháu C. không được phẫu thuật mở mà kết luận cháu chưa đáp ứng điều kiện can thiệp điều trị theo hợp đồng".

TAND Khu vực 6 TPHCM đã tuyên nguyên đơn thắng kiện. Ảnh: T.L

Cũng theo HĐXX cấp sơ thẩm, điều kiện về "di chứng thần kinh vĩnh viễn" được đặt ra trong trường hợp người được bảo hiểm không thể phẫu thuật mà bệnh đã gây ra dị chứng thần kinh vĩnh viễn. Trong vụ án này, cháu C. đã được cơ sở y tế chuyên khoa áp dụng phương pháp xạ phẫu Gamma Knife để điều trị tổn thương. Do đó, Công ty P. không thể đồng thời phủ nhận việc can thiệp bằng Gamma Knife nhưng lại yêu cầu người được bảo hiểm phải chứng minh thêm di chứng thần kinh vĩnh viễn để từ chối chi trả, khi Hợp đồng không quy định rõ cách hiểu đối với trường hợp điều trị bằng phương pháp xạ phẫu.

Ngoài ra, hồ sơ y tế do nguyên đơn cung cấp còn thể hiện cháu C. có các triệu chứng đau đầu kéo dài do xuất huyết não tái phát, canxi hóa trong não gây tổn thương mô không thể hồi phục và chứng động kinh cục bộ biểu hiện qua co giật cơ bụng, xoay cổ sang trái. Các tài liệu này là cơ sở để xem xét mức độ tổn thương và hậu quả thực tế của bệnh lý đối với người được bảo hiểm.

Theo khoản 2 Điều 16 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, được sửa đổi, bổ sung năm 2010 và năm 2019, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm phải được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm giải thích rõ cho bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng.

Căn cứ Khoản 6 Điều 404 Bộ luật Dân sự quy định: Trường hợp bên soạn thảo đưa vào hợp đồng nội dung bất lợi cho bên kia thì khi giải thích hợp đồng phải theo hướng có lợi cho bên kia. Do Công ty P. là bên soạn thảo hợp đồng, nên không có căn cứ để giải thích mở rộng các điều khoản loại trừ theo hướng bất lợi cho người được bảo hiểm khi nội dung hợp đồng không quy định rõ vấn đề này.

Bản án sơ thẩm cũng nhận định của đại diện Viện KSND Khu vực 6 tại phiên tòa phù hợp với nhận định của HĐXX, do đó, có cơ sở xác định trường hợp bệnh lý của cháu T.M.C thuộc phạm vi quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo theo Hợp đồng bảo hiểm số 80086608 và không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm mà Công ty P. viện dẫn.

Vì vậy, yêu cầu của bà T.T.L về việc buộc Công ty P. chi trả số tiền bảo hiểm 500 triệu đồng là có căn cứ chấp nhận.

Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn là Công ty P. phải có nghĩa vụ thanh toán quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm số 80086608 cho bà T.T.L số tiền 500 triệu đồng.

Trong Đơn kháng cáo của Công ty P. yêu cầu Toà án cấp phúc thẩm giải quyết bao gồm kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và một số tài liệu, chứng cứ bổ sung.

Mới đây, bà T.T.L nhận được văn bản giải thích cụ thể, rõ ràng về căn bệnh của cháu T.M.C từ 1 bệnh viện công đã điều trị cho cháu, nên bà L. đã nộp bổ sung tới Toà án cấp phúc thẩm. Hiện vụ án chưa có lịch xét xử.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật về vụ án này ngay khi có thông tin mới nhất.