Hình ảnh bệnh viện Nhân dân 115.

Ngày 25/11, Bệnh viện Nhân dân 115 có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM báo cáo việc một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ lại thông tin cũ đã được giải quyết xong từ năm 2018, gây ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện.

Theo Bệnh viện Nhân dân 115, qua công tác thường xuyên rà soát thông tin trên không gian mạng, đơn vị ghi nhận nhiều tài khoản Facebook, TikTok và YouTube đăng tải lại đoạn video về một sự việc xảy ra cách đây 8 năm. Nội dung clip phản ánh thái độ giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế trong ca trực đêm tại Khoa Nhịp tim học thuộc bệnh viện. Bên cạnh một số đường dẫn đã được thống kê gửi cơ quan chức năng, bệnh viện cho biết vẫn còn nhiều liên kết khác chưa rà soát hết.

Thông tin lại diễn biến vụ việc, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết trong kíp trực đêm 1/8/2018 tại Khoa Nhịp tim học, bác sĩ T.Q.V (bác sĩ giảng viên Phân hiệu phía Nam thuộc Học viện Quân Y) cùng điều dưỡng L.T.N.Q tiếp nhận người bệnh N.T.Th (87 tuổi), được người nhà chuyển từ Bệnh viện quận Tân Phú đến. Bác sĩ đã thăm khám, tư vấn và giải thích cho người bệnh cùng thân nhân. Tuy nhiên, người nhà không hài lòng với thái độ ứng xử của ê-kíp nên đã quay video đăng lên mạng xã hội.

Ngay tại thời điểm xảy ra sự việc vào năm 2018, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 đã chỉ đạo các khoa, phòng liên quan kiểm tra, báo cáo, đồng thời thăm hỏi và lắng nghe phản ánh của thân nhân người bệnh để giải quyết thấu đáo. Sau khi trao đổi về phương án xử lý, gia đình người bệnh đã thông cảm, chủ động xóa bài đăng trên mạng xã hội vào thời điểm đó và không có ý kiến gì thêm. Người bệnh sau đó được điều trị ổn định và xuất viện ngay trong năm 2018.

Về phía nội bộ, bệnh viện đã kiểm điểm, xử lý những cá nhân liên quan trong kíp trực thực hiện chưa tốt công tác giao tiếp ứng xử, gây bức xúc cho thân nhân người bệnh và ảnh hưởng đến uy tín đơn vị. Bệnh viện đồng thời gửi thông báo tới Phân hiệu phía Nam, Học viện Quân Y (nơi quản lý cán bộ) để xem xét, xử lý cá nhân liên quan theo quy định.

Bệnh viện Nhân dân 115 nhấn mạnh vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, thấu tình đạt lý từ cách đây 8 năm. Tuy nhiên, việc nhiều tài khoản Facebook, TikTok và YouTube tiếp tục chia sẻ lại nội dung cũ hiện có chiều hướng lan nhanh, diễn biến phức tạp trên không gian mạng, gây hiểu nhầm, hoang mang trong dư luận và tác động tiêu cực đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Trước tình hình trên, Bệnh viện Nhân dân 115 đề nghị lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM hỗ trợ xác minh, xử lý và ngăn chặn kịp thời; đồng thời thông tin để người dân hiểu đúng bản chất sự việc, không tiếp tục lan truyền thông tin cũ đã giải quyết từ năm 2018, giúp bệnh viện ổn định tình hình, yên tâm phục vụ nhân dân.