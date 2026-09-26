Indonesia khởi đầu thuận lợi, nhưng chưa hoàn toàn thuyết phục tại FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Indonesia khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Singapore tối 25/9.

Đội bóng của HLV John Herdman cho thấy khả năng kiểm soát thế trận, tổ chức tấn công và giữ sạch lưới, nhưng màn trình diễn vẫn bộc lộ hạn chế ở khâu dứt điểm và khả năng xuyên phá hàng phòng ngự khi đối thủ chơi thấp.

Ragnar Oratmangoen mở tỷ số ở phút 13 trước khi Ole Romeny ấn định chiến thắng từ chấm phạt đền ở phút 74.

Indonesia có chiến thắng đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup. Ảnh: ANTARA PHOTO/M Risyal Hidayat

Điểm tích cực đầu tiên của Indonesia là khả năng kiểm soát trận đấu. Đội chủ nhà chủ động cầm bóng, đẩy đội hình lên cao và liên tục tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Singapore.

Bàn mở tỷ số phản ánh khá rõ cách Indonesia muốn triển khai tấn công. Luke Vickery thoát xuống bên cánh phải trước khi chuyền vào trong để Ragnar Oratmangoen dứt điểm cận thành.

Tuy nhiên, sau bàn thắng sớm, Indonesia không thể nhanh chóng tạo ra cách biệt an toàn. Singapore chủ động lùi sâu, giữ cự ly đội hình và hạn chế khoảng trống trước khung thành.

Điều này khiến Indonesia dù kiểm soát bóng tốt nhưng gặp không ít khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội thực sự rõ ràng.

Đây cũng là điểm hạn chế đáng chú ý nhất trong màn trình diễn của đội chủ nhà. Indonesia có khả năng đưa bóng lên phía trên khá tốt nhưng khâu xử lý cuối cùng chưa thật sự tốt. Các tình huống tấn công dừng lại cơ hội thay vì tạo ra cú dứt điểm đủ nguy hiểm.

Tấn công gặp khó trước hàng thủ thấp: Khi Singapore lùi sâu, Indonesia có thời điểm luân chuyển bóng khá nhiều nhưng thiếu những đường chuyền quyết định để xuyên phá khu vực trước vòng cấm.

Phụ thuộc khá nhiều vào các tình huống ở biên: Indonesia thường tìm cách đưa bóng ra hai cánh để tạo đột biến. Tuy nhiên, khi đối thủ bịt kín khoảng trống, phương án tấn công trung lộ chưa thực sự sắc nét.

Dẫu vậy, chiến thắng 2-0 vẫn cho thấy Indonesia sở hữu nền tảng đáng chú ý. Đội bóng của Herdman có khả năng kiểm soát bóng, tốc độ ở hai biên, những cầu thủ có khả năng tạo đột biến và nguồn nhân sự dồi dào, đa dạng giúp đội bóng có nhiều phương án lựa chọn.

Trận thắng Singapore giúp Indonesia có 3 điểm và tạm đứng thứ hai bảng A, sau Malaysia do kém chỉ số phụ. Malaysia cũng giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh, vì vậy cuộc đối đầu giữa Indonesia và Malaysia ngày 28/9 sẽ là bài kiểm tra đáng chú ý hơn đối với đội bóng của Herdman.