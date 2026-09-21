Hà Nội phân cấp mạnh lĩnh vực xây dựng, giao thông về cơ sở

Theo Quyết định, Quy định này gồm 3 Chương, 17 Điều quy định phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông; áp dụng đối với Sở, ban, ngành thành phố, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Việc phân cấp được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp với quy định của Hiến pháp; phù hợp với các nguyên tắc, quy định về phân cấp của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Xây dựng và pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Đồng thời, phân cấp triệt để các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND thành phố cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND thành phố, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội và UBND cấp xã, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố được thống nhất, xuyên suốt đối với lĩnh vực xây dựng, giao thông.

Đặc biệt là phát huy tính chủ động, sáng tạo và gắn trách nhiệm của Sở, ban, ngành thành phố, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt; không để gián đoạn công việc, không để chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, việc phân cấp phải gắn với việc bảo đảm nguồn lực, điều kiện thực hiện, trách nhiệm giải trình, thanh tra, kiểm tra, giám sát; cơ quan được phân cấp chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và trước pháp luật về kết quả thực hiện. Đẩy mạnh số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu; không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại thông tin đã có trên Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng hoặc cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Các nội dung đã được pháp luật quy định trực tiếp, đầy đủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thì thực hiện theo quy định của pháp luật; Quy định này chỉ quy định nội dung được phân cấp thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

Đồng thời, Quyết định cũng quy định phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông. Cụ thể: Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt đối với dự án đầu tư theo phương án đối tác công tư (PPP) do UBND thành phố quyết định đầu tư.

Giám định xây dựng; giải quyết sự cố và giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng. Tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình; xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng; xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế. Cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trên địa bàn. Trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng; Trách nhiệm quản lý kiến trúc mặt ngoài của nhà ở. Cấp phép thi công công trình trên đường bộ/cấp phép thi công đấu nối các tuyến đường/cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường.

Trách nhiệm bảo vệ hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên đường thủy nội địa. Trách nhiệm quản lý, bảo vệ, thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm đất dành cho đường sắt. Quản lý hoạt động kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, khí thải xe mô tô, xe gắn máy, hoạt động đăng kiểm thủy nội địa.