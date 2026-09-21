TP.HCM tháo gỡ vướng mắc cho 650 dự án tồn đọng

Theo thông tin Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) công bố ngày 21/9, tính đến ngày 5/9, thành phố có 1.338 dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài được đưa vào diện rà soát, với tổng diện tích hơn 30.691 ha và tổng giá trị đầu tư khoảng 658.084 tỉ đồng.

Trong số này, 417 dự án với khoảng 17.000 ha đất, tổng giá trị đầu tư 206.000 tỷ đồng đã được xử lý trước thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết 29/2026/QH16. Sau đó, thành phố tiếp tục rà soát 921 dự án, gồm 421 dự án chuyển tiếp và 500 dự án được đăng ký bổ sung.

Sau khoảng ba tháng, 233 trong số 921 dự án đã hoàn tất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chiếm 25,3%. Với 688 dự án còn lại, các sở, ngành đã đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới. Cộng với 417 dự án được giải quyết trước đó, Tp.HCM đã hoàn tất tháo gỡ vướng mắc cho 650 dự án tồn đọng, kéo dài.

Một dự án nhà ở cao tầng đang thi công tại TP.HCM. Việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý đang góp phần đưa thêm nguồn cung trở lại thị trường.

Việc xử lý các dự án tồn đọng được Tp.HCM tập trung thực hiện từ năm 2025. Thành phố thành lập tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND Tp.HCM làm tổ trưởng, giao Sở Tài chính làm cơ quan thường trực để rà soát các công trình, dự án kéo dài. Sang năm 2026, danh sách tiếp tục được cập nhật khi Sở Tài chính phối hợp với HoREA rà soát thêm các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc.

HoREA cho biết các doanh nghiệp có dự án còn vướng mắc nhưng chưa được tổng hợp có thể tiếp tục báo cáo để đưa vào hệ thống theo dõi của Sở Tài chính, làm cơ sở xem xét và xử lý.

Cùng với tiến độ tháo gỡ pháp lý, nguồn cung nhà ở trên thị trường Tp.HCM đã có chuyển biến. Trong bảy tháng đầu năm 2026, thành phố có 37 dự án bất động sản, nhà ở thương mại đủ điều kiện huy động vốn, với tổng cộng 27.374 căn nhà. Trong đó có 21.165 căn hộ chung cư và 6.209 căn nhà thấp tầng. Số lượng này cao gấp khoảng 1,64 lần so với 16.671 căn đủ điều kiện huy động vốn trong năm 2025.

Dù nguồn cung tăng, HoREA nhận định sức mua trên thị trường vẫn yếu do lãi suất vay ở mức cao và người mua khó tiếp cận vốn tín dụng. Tình trạng này ảnh hưởng đến dòng tiền, thanh khoản của doanh nghiệp bất động sản. Thị trường cũng đang thiếu các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, nhất là nhà ở thương mại có mức giá phù hợp, nhà cho thuê dành cho người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và nhà ở xã hội.

Trên phạm vi cả nước, đến ngày 15-9 có 4.685 dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài được đăng ký trên hệ thống theo dõi của Bộ Tài chính. Trong số này, 3.407 dự án, chiếm 72,7%, với tổng mức đầu tư hơn 2,5 triệu tỉ đồng được báo cáo đã hoàn thành phân loại và xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc.

Có 1.123 dự án, chiếm 23,97%, đã được các bộ, ngành, địa phương đề xuất phương án xử lý. Còn 155 dự án, chiếm 3,3%, được xác định thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Quốc hội, Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, ngoài nhóm đã hoàn tất xử lý, còn 1.278 dự án đang tiếp tục được xem xét theo các phương án và thẩm quyền khác nhau.

Theo thông tin Bộ Tài chính được HoREA dẫn lại, việc rà soát sẽ tiếp tục tập trung vào các vướng mắc liên quan đến đất đai, xây dựng, quy hoạch, thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu, qua đó đưa các dự án đủ điều kiện trở lại triển khai và khơi thông nguồn lực đang bị đình trệ.