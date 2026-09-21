UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, chiều tối 21-9 đến chiều 23-9, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía Tây có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Trước tình hình đó, thực hiện Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan; thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các địa phương phải rà soát vùng trũng thấp, có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ trên địa bàn và có phương án ứng phó kịp thời. Ảnh: ĐVCC

UBND các xã, phường phải khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động sơ tán, di dời người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Các địa phương phải tổ chức lực lượng chốt trực, kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Đồng thời, bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhất là phương tiện nhỏ, cơ động và phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt để kịp thời tiếp cận, sơ tán, hỗ trợ người dân ngay từ giờ đầu.

Đối với những nơi đã xảy ra thiệt hại do thiên tai, chính quyền địa phương phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh. Việc rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại phải được thực hiện đầy đủ, chính xác để chủ động xử lý theo thẩm quyền và đề xuất hỗ trợ đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ, đập, công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du. Các đơn vị phải theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành, điều tiết an toàn, phù hợp diễn biến mưa lũ; kịp thời thông tin đến chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết, xả lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, phân luồng, kiểm soát giao thông và xử lý các tình huống phát sinh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được yêu cầu duy trì thông tin, liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình và kịp thời báo cáo sự cố, thiệt hại, tình huống bất thường về UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng, tần suất thông tin về diễn biến mưa, lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó, giúp chính quyền, người dân và chủ phương tiện hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.