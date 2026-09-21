Chủ tịch Hà Nội: Tuyệt đối không để có mặt bằng nhưng nhà thầu triển khai chậm tiến độ

Chiều 21/9, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đi kiểm tra thực địa một số công trình, dự án đầu tư hạ tầng quan trọng của Thành phố.

Tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên (Phùng Hưng - Gầm Cầu) Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đỗ Việt Hải cho biết, qua rà soát kiểm đếm hiện trạng 127 vòm dẫn thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, đoạn từ phố Cửa Đông đến ga Long Biên, với tổng giá trị tài sản bàn giao hơn 7,35 tỷ đồng.

Sở Xây dựng đề xuất UBND Thành phố giao Sở tiếp nhận, quản lý số tài sản này theo quy định. Theo phương án, toàn bộ 127 vòm dẫn được bàn giao nguyên trạng, gồm kết cấu vòm, không gian bên trong và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn tất thủ tục, bảo đảm trong tháng 9/2026 hoàn thành việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt để Thành phố tiếp nhận, quản lý.

Đồng thời, phường Hoàn Kiếm được yêu cầu tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ các hộ dân liên quan, bảo đảm mặt bằng phục vụ các bước tiếp theo của dự án.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến được khởi công dịp 10/10. Vì vậy, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành và phường Hoàn Kiếm chủ động phối hợp, hoàn thành các thủ tục, mặt bằng và công việc liên quan, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn tất thủ tục, bảo đảm trong tháng 9/2026 hoàn thành việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt để Thành phố tiếp nhận (Ảnh: Viết Thành).

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đã tới kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu, cùng Dự án đầu tư xây dựng cầu Giang Biên và đường hai đầu cầu phía Phù Đổng.

Đối với dự án cầu Tứ Liên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội cho biết công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, tiếp nhận đủ 62,51/62,51ha.

Đến nay, sản lượng thi công đạt 1.921,8/9.418 tỷ đồng, tương ứng 20,4% giá trị hợp đồng. Dự kiến đến hết năm 2026, sản lượng đạt khoảng 3.760 tỷ đồng, tương đương 40% hợp đồng.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị, địa phương khi đã có mặt bằng phải khẩn trương đôn đốc, tổ chức thi công.

"Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng nhà thầu hoặc chủ đầu tư triển khai chậm tiến độ", Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị, địa phương khi đã có mặt bằng phải khẩn trương đôn đốc, tổ chức thi công (Ảnh: Viết Thành).

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các địa phương phối hợp, giám sát chặt chẽ cùng Ban Quản lý dự án, thường xuyên đôn đốc nhà thầu tổ chức thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng.

Đối với công tác thi công, các đơn vị phải đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa và tại các hạng mục thi công trên mặt nước.

Chủ tịch Hà Nội cũng lưu ý kiểm soát chặt chẽ chất lượng các tuyến đường do địa phương làm chủ đầu tư; trong đó, tuyến đường kết nối qua khu vực Đông Anh, Thư Lâm cần được triển khai đồng bộ với các dự án liên quan, bảo đảm kết nối với tuyến đường sân bay Gia Bình và các tuyến giao thông lớn.