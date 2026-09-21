Phường Bồ Đề tiếp nhận hơn 14.000 phiếu góp ý quy hoạch sông Hồng

Chiều 21/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại phường Bồ Đề.

Báo cáo lãnh đạo Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bồ Đề Vũ Thị Thành cho biết, sau 15 ngày tổ chức lấy ý kiến, từ ngày 7 đến 21/9/2026, UBND phường đã tiếp nhận 14.032 phiếu của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội kiểm tra thực tế việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại phường Bồ Đề.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và Sở Xây dựng, phường Bồ Đề đã ban hành các kế hoạch, thành lập tổ chỉ đạo, tổ công tác; tổ chức hội nghị thông tin và triển khai tuyên truyền đến 45 tổ dân phố. Hồ sơ quy hoạch được niêm yết công khai tại 5 địa điểm để người dân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Lãnh đạo phường Bồ Đề cho biết, toàn bộ ý kiến tiếp nhận sẽ được tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phục vụ quá trình nghiên cứu, hoàn thiện các phương án quy hoạch.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu đầy đủ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trong quá trình triển khai điều chỉnh quy hoạch và xây dựng các công trình.

Hồ sơ quy hoạch được niêm yết công khai để người dân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, các ý kiến của người dân sẽ được Thành phố nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện phương án, bảo đảm khu vực sông Hồng trở thành một mạch giao thông, không gian quan trọng của Thủ đô. Việc triển khai các dự án phải được thực hiện đồng bộ, có chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm sự kết nối giữa các công trình và hạ tầng.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, quá trình thực hiện quy hoạch chắc chắn sẽ có những tác động nhất định đến một số khu dân cư hiện nay, nhất là những khu vực chưa bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường. Do đó, Thành phố sẽ tính toán kỹ phương án để khi triển khai, các khu dân cư được chỉnh trang, xây dựng theo hướng khang trang, đồng bộ và đẹp hơn.

Đối với công tác tái định cư, Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết, Thành phố sẽ tính toán phương án phù hợp, bảo đảm người dân có điều kiện sống tốt hơn sau khi thực hiện dự án. Trường hợp người dân đang sinh sống trên cùng một mặt bằng, khi chuyển sang khu tái định cư, Thành phố sẽ cố gắng bố trí trong cùng khu vực để bảo đảm sự ổn định.