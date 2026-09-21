EVN đầu tư Nhà máy thủy điện Sê San 3 mở rộng gần 3.500 tỷ đồng

Thủy điện Sê San 3. (Ảnh: VGP)

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 3887/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy thủy điện Sê San 3 mở rộng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án được triển khai tại xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai và xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi, với mục tiêu cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Theo quyết định, dự án có công suất thiết kế 130 MW, sản lượng điện khoảng 90,57 triệu kWh/năm và sản phẩm cung cấp là điện năng. Dự án cũng được xác định nhằm tận dụng nguồn nước xả thừa hằng năm vào mùa lũ của Nhà máy thủy điện Sê San 3 hiện hữu để phát điện.

Bên cạnh việc bổ sung nguồn điện, Nhà máy thủy điện Sê San 3 mở rộng còn có chức năng dự phòng công suất cho hệ thống điện, cung cấp nguồn dự phòng khi các nguồn điện khác gặp sự cố hoặc hệ thống có nhu cầu tăng, giảm đột ngột. Dự án đồng thời góp phần tăng nguồn và điện năng phủ đỉnh, nâng cao tính linh hoạt trong vận hành, điều chỉnh điện áp và độ tin cậy, an toàn của hệ thống điện.

Về phương án đấu nối, nhà máy được đấu nối bằng đường dây 220kV mạch đơn từ trạm biến áp 220kV của Nhà máy thủy điện Sê San 3 mở rộng đến thanh cái 220kV của trạm biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Sê San 3.

Dự án sử dụng khoảng 47,8 ha đất, gồm 30,15 ha đất sử dụng có thời hạn và 17,65 ha đất sử dụng tạm thời. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 3.486,603 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 697,321 tỷ đồng, chiếm 20%; vốn huy động là 2.789,282 tỷ đồng, chiếm 80% tổng vốn đầu tư.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo tiến độ được phê duyệt, từ tháng 9/2026 - 4/2027, nhà đầu tư sẽ thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt đầu tư, đàm phán hợp đồng mua bán điện, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất và cho thuê đất. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 5/2027 và hoàn thành, đưa vào vận hành vào tháng 6/2030.

EVN có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan của Gia Lai và Quảng Ngãi để rà soát, xác định phạm vi, ranh giới, diện tích dự án và hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Đối với đất rừng, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, người dân bị ảnh hưởng.

Nhà đầu tư phải bảo đảm an toàn công trình, đập, hồ chứa; lắp đặt hệ thống quan trắc, cảnh báo và vận hành xả lũ theo quy trình được phê duyệt. EVN cũng phải hoàn thiện thủ tục về đấu nối điện, môi trường, đất đai, xây dựng và các thủ tục chuyên ngành trước khi đưa dự án vào vận hành; khắc phục hạ tầng bị ảnh hưởng trong quá trình thi công và không được chuyển nhượng dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Các sở, ngành và địa phương của Gia Lai, Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc EVN thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và bảo vệ môi trường theo thẩm quyền.