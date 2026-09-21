Đồng Tháp phát triển Khu kinh tế ven biển Gò Công gắn với cảng biển, logistics

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UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch số 1413/KH-UBND triển khai thực hiện Khu kinh tế ven biển Gò Công (KKTVB) giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, Đồng Tháp sẽ tập trung xây dựng Đề án thành lập KKTVB giai đoạn 2026-2030, đồng thời nghiên cứu phương án quy hoạch và tổ chức không gian phát triển, xác định các khu vực trọng tâm về hạ tầng và thu hút đầu tư.

Sau khi quy hoạch chung KKTVB được phê duyệt, tỉnh sẽ rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong khu kinh tế. Đây là cơ sở để từng bước xác lập không gian phát triển và cơ sở pháp lý cho việc hình thành khu kinh tế ven biển.

Về định hướng phát triển, KKTVB được xây dựng theo hướng tổng hợp, gồm công nghiệp, dịch vụ, đô thị và nông nghiệp gắn với kinh tế biển. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm công nghiệp năng lượng, sản xuất điện năng, đóng tàu và các ngành công nghiệp phụ trợ.

Trong lĩnh vực thủy sản, tỉnh định hướng phát triển các khu nuôi trồng thủy sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Các hoạt động dịch vụ, du lịch cũng được chú trọng với những sản phẩm gắn với kinh tế cảng, khu phi thuế quan, các khu dân cư đô thị và nông thôn mới.

Tỉnh xác định phát triển dịch vụ cảng biển và logistics là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới xây dựng trung tâm logistics tại KKTVB. Mục tiêu là khai thác hiệu quả luồng cho tàu biển trọng tải lớn cập bến biển và sông Soài Rạp.

Kế hoạch cũng yêu cầu rà soát việc đầu tư các tuyến hạ tầng đối ngoại, trong đó có nâng cấp, mở rộng các tuyến cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã và cảng biển; thu hút các dự án đầu tư vào những vị trí có tiềm năng trong KKTVB.

Bên cạnh phát triển công nghiệp và logistics, Đồng Tháp dự kiến ưu tiên kêu gọi đầu tư các khu đô thị lấn biển theo hướng hiện đại, đồng bộ, xanh và thông minh, gắn với không gian đô thị, dịch vụ và du lịch ven biển, nhằm tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế biển và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Để triển khai các nhiệm vụ trên, tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo phát triển các khu kinh tế, gồm khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế ven biển. Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, thành viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND xã, phường liên quan.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì xây dựng đề án, lập quy hoạch KKTVB, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan; tham mưu UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Các sở, ngành được phân công tham gia theo lĩnh vực phụ trách, gồm bố trí nguồn vốn, đất đai, tài nguyên, môi trường, quy hoạch, công nghiệp, logistics, thương mại, xuất nhập khẩu và bảo đảm quốc phòng - an ninh. UBND các xã, phường trong khu vực quy hoạch có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin và tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về việc hình thành KKTVB.

Theo kế hoạch, việc triển khai KKTVB phải phù hợp với Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, tập hợp thông tin, bố trí kinh phí, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm để bảo đảm phối hợp đồng bộ trong quá trình xây dựng đề án, lập quy hoạch KKTVB.