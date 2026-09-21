Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm di dời nhà ven kênh, rạch và chỉnh trang đô thị

Các tờ trình trên được Ủy ban nhân dân thành phố trình bày tại kỳ họp ngày 21/9. (Ảnh: THẾ ANH)

Theo các tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, toàn tuyến dài khoảng 8,8km có khoảng 5.807 trường hợp nhà ven kênh, rạch. Con số này chiếm 38,8% số nhà ven kênh, rạch trên địa bàn Quận 8 cũ, tương ứng khoảng 29% chỉ tiêu di dời 20.000 căn và 14,5% mục tiêu di dời 40.000 căn trong giai đoạn 2025-2030. Phần lớn nhà ở hiện hữu có diện tích nhỏ hẹp, tạm bợ, thiếu hạ tầng; điều kiện vệ sinh, môi trường và an toàn chưa bảo đảm.

Các dự án gồm:

Đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật, phường Chánh Hưng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.870 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2026-2031;

Đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân, phường Chánh Hưng với tổng mức đầu tư dự án là hơn 13.600 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2031.

Đoạn từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng, thuộc phường Bình Đông. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 10.634 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2032, trong đó giai đoạn 2026 chuẩn bị đầu tư và thực hiện từ năm 2027.

Đoạn từ cầu Bà Tàng đến hết bờ nam kênh Đôi, phường Bình Đông. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 17.900 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2026-2032.

Như vậy, 4 dự án lần lượt bao phủ toàn bộ tuyến bờ nam kênh Đôi dài khoảng 8,8km. Theo Ủy ban nhân dân thành phố, việc đầu tư 4 dự án là cần thiết, cấp bách nhằm thực hiện công tác di dời nhà ven kênh, rạch và chỉnh trang đô thị.

Qua đó cải thiện điều kiện sống, bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, cải thiện môi trường, phòng, chống sạt lở, tăng khả năng tiêu thoát nước và chỉnh trang không gian đô thị dọc tuyến bờ nam kênh Đôi.