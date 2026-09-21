Hà Nội sắp mở bán 551 căn nhà ở xã hội tại Khu nhà ở Minh Đức

Phối cảnh dự án Khu nhà ở Minh Đức, xã Mê Linh, TP Hà Nội. (Ảnh: Nhà đẹp Thủ đô)

Dự án công trình nhà ở xã hội tại ô đất CT thuộc Khu nhà ở Minh Đức do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư, được triển khai trên khu đất rộng 11.604,3 m² bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Công trình có diện tích xây dựng khoảng 4.641 m², mật độ xây dựng 40%, tổng diện tích sàn khoảng 64.984 m². Dự án gồm 14 tầng nổi và 1 tầng hầm, quy mô dân số khoảng 1.766 người.

Theo thông tin được công bố, dự án có tổng cộng 612 căn hộ. Trong đó, 551 căn nhà ở xã hội dành để bán, chiếm khoảng 90% tổng diện tích sàn nhà ở; 30 căn dành cho thuê và 31 căn dành cho thuê mua, mỗi hình thức chiếm khoảng 5% tổng diện tích sàn nhà ở.

Trong đợt 1, chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đối với toàn bộ 612 căn, gồm 551 căn để bán, 30 căn cho thuê và 31 căn cho thuê mua. Giá bán nhà ở xã hội được công bố ở mức 23.916.835 đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Chi phí bảo trì là 455.559 đồng/m².

Đối với căn hộ cho thuê mua, giá bình quân là 231.490 đồng/m²/tháng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Giá thuê bình quân là 108.422 đồng/m²/tháng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bảo trì và nội thất khu bếp. Mức giá tương đương 119.108 đồng/m²/tháng nếu tính cả thuế giá trị gia tăng, chi phí bảo trì và nội thất khu bếp.

Hồ sơ đăng ký mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội được thực hiện theo các quy định hiện hành về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Người đăng ký phải thuộc đúng đối tượng, đáp ứng đầy đủ điều kiện hưởng chính sách và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức, tại mặt đường 23B, thôn Đại Đồng, xã Mê Linh, TP Hà Nội. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm đã công bố.

Người có nhu cầu mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội được khuyến cáo nộp hồ sơ trực tiếp theo hướng dẫn được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hà Nội và website chính thức của chủ đầu tư, không thông qua các tổ chức, cá nhân trung gian hoặc sàn giao dịch không được ủy quyền. Mỗi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội không được đồng thời đăng ký mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội tại nhiều dự án trong cùng một thời điểm.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng lưu ý chủ đầu tư chỉ được huy động vốn, thu tiền ứng trước của khách hàng khi dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Người dân không nên thực hiện giao dịch, đặt cọc hoặc nộp hồ sơ tại những địa điểm không được chủ đầu tư công bố.

Các trường hợp kê khai không trung thực, gian dối trong hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội khi bị phát hiện, kể cả trong quá trình hậu kiểm, sẽ bị xử lý theo quy định.