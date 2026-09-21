Trà Cổ vận hành thêm không gian nghỉ dưỡng, trải nghiệm bên biển

Việc khách sạn chính thức vận hành đánh dấu việc hoàn thiện Khu du lịch Trà Cổ Long Beach Luxury sau hơn một thập kỷ đầu tư, từng bước bổ sung thêm sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm tại vùng biển địa đầu Đông Bắc.

Các vị đại biểu cắt băng khánh thành.

Hoàn thiện quần thể đô thị, nghỉ dưỡng ven biển

Được xây dựng trên tổng diện tích dự án hơn 21.400 m², Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort gồm 11 tầng với 170 phòng nghỉ, trung tâm hội nghị sức chứa 500 khách cùng hệ thống tiện ích như bãi biển riêng, bể bơi, khu vui chơi trẻ em, Massage & Spa, sân pickleball và khu tập GYM.

Ra mắt từ tháng 8 và khai trương trong tháng 9/2026, khách sạn hướng tới phục vụ nhiều nhóm khách, từ gia đình, khách đoàn, khách công vụ đến các chương trình MICE và sự kiện. Các không gian lưu trú, ẩm thực, vui chơi, giải trí và tổ chức sự kiện được bố trí trong cùng một quần thể, tạo thêm lựa chọn cho du khách khi đến Trà Cổ.

Trung tâm hội nghị sức chứa tới 500 khách là một trong những hạng mục phục vụ khách đoàn, doanh nghiệp, hội họp và sự kiện. Bên cạnh đó, hệ thống nhà hàng, bar & lounge, khu vui chơi, bể bơi, khu cắm trại và bãi biển riêng được kết nối với các không gian lưu trú.

Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort là hạng mục cuối cùng được đưa vào khai thác trong Khu du lịch Trà Cổ Long Beach Luxury, qua đó hoàn thiện thêm một quần thể đô thị, nghỉ dưỡng và du lịch ven biển tại Trà Cổ.

Ông Nguyễn Khắc Trung, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Trung Chính, phát biểu tại buổi lễ.

Dự án Khu đô thị và Du lịch cao cấp Trà Cổ được Công ty Cổ phần Trung Chính bắt đầu đầu tư, kiến tạo từ năm 2010. Đến tháng 1/2020, dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt với diện tích 20,47 ha, gồm 268 căn đất ở đô thị, 66 căn biệt thự nghỉ dưỡng và tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao.

Quá trình triển khai trải qua nhiều khó khăn, trong đó có ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại vùng biển và những biến động của kinh tế. Tuy nhiên, các hạng mục của dự án vẫn từng bước được hoàn thiện.

Quảng trường Đồng hồ được khởi công ngày 8/8/2020, hoàn thiện và khánh thành ngày 25/12/2020. Đến tháng 11/2022, 20 căn nhà đầu tiên được bàn giao cho khách hàng. Cùng với hệ thống nhà ở, biệt thự, cây xanh, khu vui chơi, thể thao, bể bơi và các tiện ích nghỉ dưỡng cũng được triển khai, từng bước hình thành diện mạo đồng bộ cho khu vực.

Năm 2023, Công ty Cổ phần Trung Chính hợp tác với Công ty Cổ phần Khách sạn Trà Cổ Longbeach để phát triển khách sạn 5 sao. Công ty Cổ phần Khách sạn Trà Cổ Longbeach cùng đơn vị tư vấn Australia đã điều chỉnh thiết kế trên cơ sở tư vấn kỹ thuật của thương hiệu Dusit (Thái Lan), tiếp tục hoàn thiện các hạng mục xây dựng, tiện ích và không gian phục vụ du khách.

Việc khách sạn đi vào vận hành đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đầu tư, xây dựng sang khai thác các giá trị của toàn khu, kết nối các hạng mục đô thị, nghỉ dưỡng và du lịch đã được hình thành trong nhiều năm.

Thêm lựa chọn nghỉ dưỡng tại vùng biển địa đầu

Trà Cổ là một trong những điểm đến giàu tiềm năng của Móng Cái, với bãi biển dài, cát trắng, hàng phi lao và cảnh quan mang đặc trưng vùng biển Đông Bắc. Địa phương đồng thời có lợi thế về kết nối với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và khu vực.

Các tuyến cao tốc Hà Nội - Hạ Long - Móng Cái, Vân Đồn - Móng Cái cùng Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn góp phần tăng khả năng kết nối Móng Cái với các địa phương trong nước, khu vực ASEAN và thị trường Trung Quốc.

Trong điều kiện đó, sự hình thành thêm các cơ sở lưu trú và dịch vụ nghỉ dưỡng được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại Trà Cổ, đáp ứng nhu cầu lưu trú kết hợp nghỉ ngơi, vui chơi, khám phá và tổ chức sự kiện.

Trà Cổ Long Beach Luxury được định hướng phát triển thành một không gian đô thị, nghỉ dưỡng và dịch vụ bên biển. Việc đưa khách sạn 5 sao vào vận hành bổ sung thêm một mắt xích cho hệ thống dịch vụ của toàn khu, đồng thời tạo thêm lựa chọn lưu trú cho du khách khi đến với vùng biển địa đầu Đông Bắc.

Trà Cổ Long Beach Luxury hướng tới không gian sống và nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan Trà Cổ.

Từ quá trình đầu tư kéo dài hơn một thập kỷ, các hạng mục của dự án từng bước được kết nối thành một quần thể. Giai đoạn khai thác mới đặt trọng tâm vào vận hành dịch vụ, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng trải nghiệm, trên cơ sở khai thác cảnh quan biển và các giá trị tự nhiên, văn hóa của Trà Cổ.

Sự xuất hiện của Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort đánh dấu thêm một bước phát triển của không gian nghỉ dưỡng tại Trà Cổ, góp phần bổ sung sản phẩm lưu trú, dịch vụ và trải nghiệm cho du khách tại khu vực địa đầu Đông Bắc.